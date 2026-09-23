GB/PMI-L'activité économique ralentit avec la montée des pressions inflationnistes

La croissance de l'activité économique en Grande-Bretagne a ralenti ce mois-ci et les pressions inflationnistes se sont accentuées, montre une enquête publiée mercredi, qui souligne le contexte délicat dans lequel se trouve le ministre des Finances, John Healey, à l'approche de la présentation de son premier budget, prévue le mois prochain.

L'indice préliminaire PMI S&P Global/CIPS UK des services a décéléré en septembre à 51,7, contre 52,5 en août, tombant à son plus bas niveau en trois mois. Le consensus Reuters auprès d'économistes prévoyait un indice à 52,0.

Les prix pratiqués par les entreprises de services, pilier de l'économie britannique, ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis quatre mois. Ces entreprises ont également fait état d'une accélération des pressions sur les coûts à la suite de la hausse des tarifs de l'énergie en lien avec l'aggravation du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'enquête S&P Global laisse entrevoir que la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Grande-Bretagne devrait tomber au troisième trimestre à environ 0,1%, contre 0,4% au deuxième trimestre.

Le chancelier de l'Echiquier britannique, John Healey, s'efforce néanmoins d'adopter un ton optimiste quant aux perspectives économiques du pays après une série de données économiques et de consommation étonnamment positives depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Andy Burnham en juillet.

Les économistes notent toutefois que la flambée des coûts d'emprunt des Etats et la pression inflationniste croissante menacent d'assombrir les perspectives.

"Le mois de septembre est marqué par une combinaison inquiétante de croissance économique décevante et de hausses des pressions inflationnistes, tandis que la faible confiance des entreprises et les coûts élevés continuent de décourager le secteur des embauches", note Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global.

"Même si la hausse des indicateurs de prix de l'enquête suggère que la Banque d'Angleterre semble susceptible de maintenir une orientation restrictive, le rythme inquiétant et atone de la croissance des entreprises souligne le risque d'une augmentation des coûts d'emprunt pour l'économie", a-t-il ajouté.

Les marchés financiers estimaient mardi à environ 60% la probabilité d'un relèvement des taux directeurs de la Banque d'Angleterre le 5 novembre. Le budget doit être présenté le 28 octobre.

Dans le secteur manufacturier, l'indice PMI flash montre une progression à 52,0 en septembre, après 51,7 en août, soutenu par la hausse des commandes intérieures. L'optimisme dans le secteur a atteint son plus haut niveau en sept mois.

L'indice PMI composite, qui combine les données des services et celles de l'activité manufacturière, est tombé à 51,7 en septembre, contre 52,5 en août.

(Rédigé par Suban Abdulla; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)