GB-Plusieurs personnes poignardées dans un train, deux arrestations
information fournie par Reuters 02/11/2025 à 00:36

Plusieurs personnes ont été transportées à l'hôpital après avoir été poignardées samedi à bord d'un train près de Cambridge, dans l'est de l'Angleterre, et deux personnes ont été arrêtées.

La police britannique et les services de secours ont déclaré que plusieurs personnes avaient été poignardées dans un train à destination de Huntingdon.

La police du Cambridgeshire a dit avoir reçu un appel à 19h39 GMT.

"Des policiers armés se sont rendus sur les lieux et le train a été arrêté à Huntingdon, où deux hommes ont été arrêtés. Plusieurs personnes ont été transportées à l'hôpital", a indiqué la police dans un communiqué.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré sur le réseau social X que l'incident était "très inquiétant".

"Mes pensées vont vers toutes les personnes affectées (par cet incident) et je remercie les services d'urgence de leur réaction", a-t-il dit.

(James Davey; version française Camille Raynaud)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

