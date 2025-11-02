GB-Plusieurs personnes poignardées dans un train, deux arrestations

Plusieurs personnes ont été transportées à l'hôpital après avoir été poignardées samedi à bord d'un train près de Cambridge, dans l'est de l'Angleterre, et deux personnes ont été arrêtées.

La police britannique et les services de secours ont déclaré que plusieurs personnes avaient été poignardées dans un train à destination de Huntingdon.

La police du Cambridgeshire a dit avoir reçu un appel à 19h39 GMT.

"Des policiers armés se sont rendus sur les lieux et le train a été arrêté à Huntingdon, où deux hommes ont été arrêtés. Plusieurs personnes ont été transportées à l'hôpital", a indiqué la police dans un communiqué.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré sur le réseau social X que l'incident était "très inquiétant".

"Mes pensées vont vers toutes les personnes affectées (par cet incident) et je remercie les services d'urgence de leur réaction", a-t-il dit.

(James Davey; version française Camille Raynaud)