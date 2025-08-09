 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GB-Plus de 360 manifestants soutenant Palestine Action arrêtés à Londres
information fournie par Reuters 09/08/2025 à 19:34

(Actualise le nombre de manifestants interpellés)

Au moins 365 personnes protestant contre la décision de la Grande-Bretagne d'interdire le groupe Palestine Action ont été arrêtées devant le Parlement samedi à Londres, a annoncé la Metropolitan Police.

Les manifestants, brandissant des pancartes exprimant leur soutien à Palestine Action, un réseau de protestation pro-palestinien, s'étaient rassemblés sur Parliament Square où les policiers ont procédé à leur arrestation, a dit la police londonienne sur X.

Palestine Action a été interdit en juillet en vertu de la législation antiterroriste, certains de ses membres s'étant introduits dans une base de la Royal Air Force où ils ont endommagé plusieurs avions.

L'appartenance à ce groupement est désormais passible d'une peine maximale de 14 années de prison.

Palestine Action a contesté cette décision devant la justice.

(Reportage Suban Abdulla, version française Claude Chendjou)

Proche orient
    Ce se sont plus des arrestations mais des rafles.

