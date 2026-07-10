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GB-Plébiscité par les députés travaillistes, Burnham s'achemine vers le 10, Downing Street
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 12:55

Andy Burnham, qui brigue la succession du Premier ministre britannique démissionnaire Keir Starmer, dispose désormais du soutien de plus des 3/4 des députés travaillistes, ce qui l'assure de la présidence du Parti travailliste avant son entrée au 10, Downing Street.

Dans une courte vidéo, l'ex-maire du Grand Manchester, qui est âgé de 56 ans, annonce avoir reçu le soutien de 322 des 403 députés du Labour à la date du 9 juillet.

"Cela commence à devenir très réel", déclare-t-il.

Les candidatures pour la présidence du Parti travailliste seront closes le jeudi 15 juillet. Il faut le soutien d'au moins 81 députés pour pouvoir se présenter. Selon toute vraisemblance, Andy Burnham devrait être le seul candidat.

Un congrès extraordinaire devrait formaliser son intronisation à la tête du Parti travailliste le 17 juillet et il devrait être nommé Premier ministre aux alentours du 20 juillet.

(Reportage Andrew MacAskill, version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)

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