GB-Perquisitions dans le cadre de l'enquête sur Peter Mandelson
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 17:25

La police britannique a mené vendredi des perquisitions à deux adresses dans le cadre de l'enquête sur les manquements présumés de Peter Mandelson dans ses fonctions officielles, en lien avec les relations qu'il entretenait avec le pédocriminel américain Jeffrey Epstein.

Les mandats de perquisition concernent une résidence à Wiltshire, dans le sud de l'Angleterre, et à Londres, dans le quartier de Camden, a précisé la police.

Elle ajoute ne pas avoir procédé à l'arrestation de la personne visée par l'enquête, qu'elle présente comme un homme de 72 ans, l'âge de Peter Mandelson.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a présenté jeudi ses excuses aux victimes de Jeffrey Epstein et exprimé ses regrets d'avoir nommé l'ancien ministre travailliste Peter Mandelson ambassadeur du Royaume-Uni à Washington.

Au sein même de son parti, Keir Starmer est vivement critiqué pour son absence de discernement lorsqu'il a nommé Peter Mandelson en février 2025 alors que la proximité entre Jeffrey Epstein, décédé en prison en 2019, et l'ancien ministre de Tony Blair et Gordon Brown était déjà connue.

Peter Mandelson avait été relevé de ses fonctions en septembre dernier à la suite d'une première salve de révélations. Il a depuis été déchu de son titre de "lord" et a quitté le Parti travailliste.

La mise au jour par le département américain de la Justice, la semaine dernière, de nouveaux documents accablants dans ce dossier tentaculaire ravive la pression sur Keir Starmer, dont certains députés au sein du Labour évoquent le départ.

Peter Mandelson est notamment soupçonné d'avoir transmis à Jeffrey Epstein des informations confidentielles susceptibles d'avoir un impact sur les marchés lorsqu'il était ministre du Commerce en 2009.

(Reportage Muvija M, version française Sophie Louet, édité par Kate Entringer)

