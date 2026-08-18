GB-Les salaires ont augmenté de 3,5% au cours des trois mois à fin juin

Tenue des agents municipaux par temps chaud
Les salaires hors primes ont progressé de 3,5% au Royaume-Uni au cours des trois mois à fin juin, plus que prévu, contre une hausse de 3,4% au cours du trimestre clos fin mai, selon les données officielles publiées mardi.
Le taux de chômage est, pour sa part, resté stable à 4,9%.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse des salaires de 3,4% et un taux de chômage de 4,8%.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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