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GB-Les salaires ont augmenté de 3,5% au cours des trois mois à fin juin
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 08:23
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Tenue des agents municipaux par temps chaud

Tenue des agents municipaux par temps chaud

‌Les salaires hors ​primes ont progressé de 3,5% au Royaume-Uni ​au cours des ​trois mois ⁠à fin juin, plus ‌que prévu, contre une hausse ​de ‌3,4% au cours ⁠du trimestre clos fin mai, selon ⁠les données ‌officielles publiées mardi.

Le ⁠taux de ‌chômage est, ⁠pour sa part, resté ⁠stable ‌à 4,9%.

Les économistes ​interrogés ‌par Reuters tablaient sur une hausse ​des salaires de 3,4% ⁠et un taux de chômage de 4,8%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)

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1 commentaire

  • 09:09

    Moins de chômage que chez nous, plus de salaire ??!!! On va commencer à penser que l’Europe est un handicap ou qu’on paie pour toute l’Europe !!! FREXIT ?

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