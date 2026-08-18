GB-Les salaires ont augmenté de 3,5% au cours des trois mois à fin juin

Tenue des agents municipaux par temps chaud

‌Les salaires hors ​primes ont progressé de 3,5% au Royaume-Uni ​au cours des ​trois mois ⁠à fin juin, plus ‌que prévu, contre une hausse ​de ‌3,4% au cours ⁠du trimestre clos fin mai, selon ⁠les données ‌officielles publiées mardi.

Le ⁠taux de ‌chômage est, ⁠pour sa part, resté ⁠stable ‌à 4,9%.

Les économistes ​interrogés ‌par Reuters tablaient sur une hausse ​des salaires de 3,4% ⁠et un taux de chômage de 4,8%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)