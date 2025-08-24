GB-Les manifestations anti-immigration se poursuivent malgré les promesses de réformes

par Sam Tabahriti

Les manifestations anti-immigration persistent à travers le Royaume-Uni devant les hôtels qui abritent des demandeurs d'asile, un jour après que la police a été contrainte de séparer des manifestants et des contre-manifestants dans plusieurs villes à l'heure où la tension règne au sujet des politiques migratoires.

Alors que le sujet de l'immigration arrive en tête des préoccupations des Britanniques, le Premier ministre Keir Starmer, sous pression, a promis de mettre fin à la réquisition des hôtels pour abriter des demandeurs d'asile, une pratique qui coûte des milliards de livres d'argent public.

Le pays est confronté depuis plusieurs semaines à des manifestations aux abords des hôtels abritant des demandeurs d'asile, les protestataires disant craindre pour la sécurité publique après qu'un migrant logé dans un établissement de l'est de Londres a été accusé d'agression sexuelle en début de semaine.

Dimanche, plusieurs manifestations ont eu lieu de Londres à Bristol en passant par Birmingham mais aussi en Ecosse et au Pays de Galles.

La justice a ordonné mardi l'évacuation d'un hôtel d'Epping, dans l'est de la capitale britannique, devenu le point névralgique de la contestation contre l'immigration. Le gouvernement va faire appel de la décision.

Dimanche, des manifestants y brandissaient l'Union Jack et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Epping dit non" et "Stop aux bateaux".

Selon des chiffres officiels publiés jeudi, les demandes d'asile ont atteint un niveau record, avec davantage de migrants hébergés dans les hôtels par rapport à l'année dernière.

Le leader du parti populiste Reform UK, Nigel Farage, a dévoilé des propositions prévoyant l'expulsion massive de migrants qui seraient arrivés en Europe à bord de bateaux de fortunes si son parti, en tête dans les sondages d'opinion, étaient amenés à former un gouvernement.

Dans une interview accordée au Times, Nigel Farage dit vouloir retirer le Royaume-Uni de la Convention européenne des droits de l'homme, conclure des accords sur l'immigration avec l'Afghanistan et l'Erythrée et construire des sites de rétention pouvant accueillir 24.000 migrants.

Dimanche, le gouvernement britannique a annoncé une réforme des procédures de demandes d'asile pour accélérer les décisions, réduire le nombre de cas et diminuer progressivement la réquisition des hôtels pouvant accueillir les migrants.

(Version française Zhifan Liu)