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GB-Les internes en médecine font à nouveau grève pour obtenir des augmentations
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 10:40

par Sam Tabahriti

Les internes en médecine anglais ont entamé mardi une grève de six jours après avoir rejeté une offre de revalorisation salariale présentée par le gouvernement comme définitive, a annoncé la British Medical Association (BMA), le syndicat qui les représente.

Cette grève pendant les vacances de Pâques devrait se poursuivre jusqu'au matin du 13 avril, après qu'un ultimatum de 48 heures lancé par le Premier ministre Keir Starmer est resté sans réponse. Selon la BMA, l'offre ne permettait pas d'inverser la tendance à l'érosion des salaires et aux pressions sur les effectifs observée depuis des années.

Le gouvernement a désormais retiré sa promesse de financer 1.000 postes supplémentaires de formation spécialisée qui, selon lui, était conditionnée à l'acceptation de l'accord.

Le ministre de la Santé, Wes Streeting, a déclaré que Londres n'était pas disposé à consacrer l'argent nécessaire aux services aux patients à un accord qu'il juge inabordable, estimant que la grève coûterait au service de santé environ 50 millions de livres (57 millions d'euros) par jour, soit 300 millions pour la durée de la grève annoncée.

La BMA représente environ 55.000 médecins internes – anciennement appelés médecins en formation – qui représentent près de la moitié du personnel médical du pays.

Depuis début 2023, l'association a mené plus d'une douzaine de cycles d'actions syndicales pour obtenir des revalorisations salariales, tandis que les gouvernements successifs ont reproché aux grèves de compromettre les efforts visant à réduire les listes d'attente.

Le syndicat estime que l'offre du gouvernement en matière de salaires et d'effectifs ne va pas assez loin pour répondre à ses préoccupations de longue date, notamment des augmentations historiquement inférieures à l'inflation.

L'offre du gouvernement incluait une augmentation de 3,5% cette année, ce qui représenterait selon lui une hausse supérieure à l'inflation et porterait le total des revalorisations sur trois ans à environ 35%. Le projet comprenait également le remboursement des frais d'examen obligatoires, qui peuvent coûter des milliers de livres aux médecins.

(Reportage de Sam Tabahriti, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)

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