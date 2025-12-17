GB-Les internes en médecine entament une nouvelle grève de cinq jours

Les internes en médecine anglais, qui sont des milliers au sein de l'hôpital public (NHS), ont entamé mercredi une nouvelle grève de cinq jours pour réclamer une revalorisation salariale face à l'inflation et de meilleures conditions de travail.

Ce mouvement, le dernier d’une série de grèves depuis 2023, intervient dans une période critique pour le Royaume-Uni, confronté à une épidémie sans précédent de "super grippe".

Le NHS, le système de santé publique du Royaume-Uni, a alerté la semaine dernière sur une situation critique face à l'ampleur du phénomène.

La crise tourne au dialogue de sourds entre le gouvernement de Keir Starmer et les médecins hospitaliers dont le nombre et les ressources s'érodent dans des services de soins sous pression.

Le gouvernement affirme ne pas disposer du budget pour augmenter les salaires et le ministre de la Santé, Wes Streeting, a qualifié les grèves de "complaisantes, irresponsables et dangereuses".

"Le personnel se mobilisera comme il le fait toujours ... mais malheureusement, plus de patients risquent de ressentir l'impact de cette série de grèves", a déclaré Meghana Pandit, directrice médicale nationale du NHS.

"Nous devons valoriser nos médecins dans ce pays", souligne Jack Fletcher, de la British Medical Association (BMA), syndicat qui représente les internes, dans un piquet de grève devant l'hôpital St-Thomas à Londres.

"Nous avons vu plus de médecins prendre la décision de quitter la profession l'année dernière qu'au cours des dix dernières années", déplore-t-il.

Selon la BMA, plus de 4.000 médecins du public ont quitté le pays en 2024 pour aller exercer à l'étranger. Selon le syndicat, le salaire des internes hospitaliers a baissé de 20% depuis 2008.

"Il y a tout simplement un écart - un très grand écart - entre les attentes de la BMA et les moyens financiers", a déclaré mercredi Wes Streeting devant les parlementaires.

La BMA réclame une hausse salariale de 29%.

Peu après son arrivée au pouvoir en 2024, le gouvernement travailliste avait accordé une augmentation de 22% aux internes, avec l'espoir de mettre fin à un conflit amorcé sous le précédent gouvernement conservateur. Après l’octroi d'une revalorisation de 5,4% cette année, le différend s'est prolongé.

Les hospitalisations liées à la grippe en Angleterre ont augmenté de plus de 50% début décembre, à raison de 2.660 admissions par jour, un niveau jamais enregistré pour cette période.

(Reportage Catarina Demony, Marissa Davison et Muvija M, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)