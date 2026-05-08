GB-Le Labour sanctionné aux élections locales, le parti populiste Reform UK progresse

(Actualisé avec Sarmer §§2-3)

Le Parti travailliste de Keir Starmer a essuyé de lourdes défaites lors des élections locales de vendredi, traduisant la défiance croissante des Britanniques à l'égard du Premier ministre deux ans après sa victoire écrasante aux élections nationales.

Dans sa première déclaration publique, Keir Starmer s'est cependant dit déterminé à poursuivre sa mission à la tête du gouvernement et à conduire le Labour aux prochaines élections législatives, prévues en 2029.

"Je ne vais pas démissionner", a-t-il déclaré à la presse.

Le Labour a fortement reculé dans les circonscriptions dont les résultats ont déjà été communiqués, notamment dans ses bastions traditionnels des anciennes régions industrielles du centre et du nord de l'Angleterre, ainsi que dans certaines parties de Londres.

Le principal bénéficiaire est le parti populiste Reform UK de Nigel Farage, fervent défenseur du Brexit, qui a remporté plus de 300 sièges dans les conseils locaux en Angleterre et pourrait former la principale opposition en Écosse et au Pays de Galles face au Parti national écossais et au Plaid Cymru, tous deux favorables à l'indépendance.

"La situation est à peu près aussi mauvaise que ce à quoi tout le monde s'attendait pour le Parti travailliste, voire pire", a déclaré John Curtice, le sondeur le plus respecté de Grande-Bretagne.

Les élections des 136 conseils locaux en Angleterre, ainsi que celles des parlements décentralisés d'Écosse et du Pays de Galles, avaient valeur de test avant les prochaines élections générales.

Certains députés travaillistes ont déclaré que si le Labour obtenait de mauvais résultats en Écosse, perdait le pouvoir au Pays de Galles et ne parvenait pas à conserver une grande partie des quelque 2.500 sièges qu'il détenait en Angleterre, Keir Starmer allait de nouveau se retrouver sous pression pour démissionner ou planifier son départ de la tête du parti, et donc du gouvernement.

Alors que Keir Starmer a exclu cette hypothèse, ses soutiens se sont mobilisés pour le soutenir, soulignant que ce n'est pas le moment pour le Labour d'entrer dans une guerre de succession.

"Je pense qu'il peut encore tenir ses promesses électorales, qu'il peut encore renverser la situation", a déclaré le ministre de la Défense, John Healey, à Times Radio.

Nigel Farage, dont le parti Reform UK l'a emporté dans des circonscriptions dirigées depuis un demi-siècle par les travaillistes, notamment dans la région de Manchester, a pour sa part salué un "changement historique" pour le système bipartisan britannique.

La plupart des résultats — y compris ceux des élections en Écosse et au Pays de Galles — devraient être proclamés plus tard dans la journée de vendredi.

(Reportage d'Andrew MacAskill et d'Elizabeth Piper, avec la contribution de Sarah Young ; rédigé par Clarence Fernandez et Kate Holton , version française Tangi Salaün)