GB-Le frère du roi Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, a été arrêté

Andrew Mountbatten-Windsor, frère du roi Charles III, a été arrêté pour manquement présumé au devoir de probité dans l'exercice de ses fonctions publiques, rapporte jeudi la BBC.

La police de Thames Valley a annoncé sur X l'arrestation d'un sexagénaire soupçconné de ce délit, sans livrer son identité.

La justice britannique a ouvert récemment une enquête sur l'ancien prince Andrew, qui aurait transmis en 2010 des documents commerciaux officiels britanniques à Jeffrey Epstein, financier et pédocriminel mort en prison en 2019, selon des courriels rendus publics par le département américain de la Justice.

Ces courriels montrent qu'Andrew Mountbatten-Windsor aurait divulgué à Jeffrey Epstein des informations obtenues dans le cadre de ses fonctions d'envoyé spécial de la Grande-Bretagne pour le Commerce, mission qu'il a exercée durant neuf ans.

Les envoyés pour le Commerce sont tenus de ne pas dévoiler de documents sensibles ou commerciaux en vertu de règles strictes de confidentialité.

Agé de 66 ans, Andrew Mountbatten-Windsor fait depuis des années l'objet d'une attention particulière en raison de son amitié avec Jeffrey Epstein, une relation qui lui a coûté son rôle au sein de la famille royale, ses titres et sa résidence.

Le Daily Telegraph a rapporté jeudi la présence de policiers en tenue civile au domicile d'Andrew Mountbatten-Windsor, la résidence Sandringham, dans l'est de l'Angleterre.

