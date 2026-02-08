GB-Le directeur de cabinet de Keir Starmer démissionne, emporté par l'affaire Epstein

Le directeur de cabinet du Premier ministre britannique Keir Starmer, Morgan McSweeney, a annoncé dimanche avoir démissionné en endossant la responsabilité de la nomination de Peter Mandelson au poste d'ambassadeur aux États-Unis avant que les liens de ce dernier avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein n'éclatent au grand jour.

Le scandale entourant la nomination de Peter Mandelson à Washington en 2024 fragilise considérablement Keir Starmer, qui tente depuis de convaincre que l'intéressé, rappelé depuis à Londres, lui avait menti sur sa proximité avec Jeffrey Epstein, sans parvenir à éteindre la polémique.

Habile stratège politique, Morgan McSweeney, 48 ans, avait joué un rôle important dans la victoire écrasante du parti travailliste aux élections législatives il y a deux ans.

Keir Starmer a exprimé sa "gratitude" et assuré que cela avait été "un honneur" de travailler pendant de nombreuses années avec son conseiller, dont le départ pourrait ne pas suffire à calmer la grogne au sein du Labour, où la capacité du Premier ministre à diriger le pays est ouvertement questionnée.

Morgan McSweeney a tenté dimanche de dédouaner Keir Starmer de la nomination de Peter Mandelson, assurant que celui-ci l'avait fait sur son conseil.

"La décision de nommer Peter Mandelson était une erreur. Il a nui à notre parti, à notre pays et à la confiance dans la politique elle-même", a-t-il dit dans son communiqué.

"Lorsqu'on m'a demandé mon avis, j'ai conseillé au Premier ministre de procéder à cette nomination et j'assume l'entière responsabilité de ce conseil."

(Rédigé par Sarah Young, avec la contribution d'Andrew MacAskill et Sam Tabahriti ; version française Tangi Salaün)