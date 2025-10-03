GB-La police pourrait avoir tué accidentellement une victime de l'attaque d'une synagogue à Manchester

La police britannique a déclaré vendredi qu'elle pourrait avoir accidentellement tiré sur deux personnes, dont l'une est décédée, lors de la neutralisation de l’attaque contre une synagogue à Manchester pendant Yom Kippour, le jour le plus sacré du calendrier juif.

Lors de l’attaque de jeudi, deux hommes, Adrian Daulby, 53 ans, et Melvin Cravitz, 66 ans, ont été tués après qu’un Britannique d’origine syrienne a foncé en voiture sur des piétons, puis poignardé plusieurs personnes devant la synagogue Heaton Park Hebrew Congregation de Manchester.

L’agresseur, abattu sur place par des officiers armés, ne portait pas d’arme à feu, a déclaré Steve Watson, chef de la police du Grand Manchester, bien que l’une des victimes ait été blessée par balle.

"Il s'ensuit que cette blessure peut avoir été une conséquence tragique et imprévue de l'action urgente entreprise par mes officiers pour mettre fin à cette attaque vicieuse", a déclaré Steve Watson dans un communiqué.

Steve Watson a précisé qu'un autre fidèle devrait avoir été blessé par balle, sans que sa vie ne soit en danger, et que les deux victimes se trouvaient probablement l'une près de l'autre derrière la porte de la synagogue, alors que les fidèles tentaient d'empêcher l'agresseur d'entrer.

La police a donné le nom de Jihad al-Shamie, 35 ans, à l'auteur de l'attentat et a déclaré qu'elle n'avait trouvé aucun dossier indiquant qu'il avait été orienté vers le programme gouvernemental de lutte contre la radicalisation.

Le gouvernement britannique a promis de renforcer ses efforts contre l’antisémitisme, alors que la communauté juive reste sous le choc de l’attaque.

Vendredi, le Premier ministre Keir Starmer s'est rendu sur les lieux de l'attentat et s'est entretenu avec des membres de la communauté juive. Il n'a fait aucune déclaration publique, mais il a déclaré plus tôt que Jihad al-Shamie voulait "attaquer des juifs parce qu'ils sont juifs".

La police a également demandé aux organisateurs d'une manifestation prévue à Londres ce week-end en soutien à un groupe pro-palestinien interdit d'annuler ou de reporter l'événement, estimant que cela détournerait les ressources policières nécessaires pour protéger les communautés apeurées.

Les organisateurs ont déclaré que la manifestation, la dernière d'une série au cours de laquelle la police a arrêté plus de 1.500 personnes, aurait lieu et qu'il appartenait à la police de décider de procéder ou non à d'autres arrestations de personnes "tenant pacifiquement des pancartes".

À l'instar d'autres pays européens et des États-Unis, la Grande-Bretagne a enregistré une forte augmentation des incidents antisémites au cours des deux années qui ont suivi le début de la guerre à Gaza.

Israël a accusé la Grande-Bretagne de laisser se propager l’antisémitisme dans ses villes et universités, réitérant cette critique après l’attaque de jeudi.

(Reportage Sarah Young et William James, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)