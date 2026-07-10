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GB-La législative partielle dans la circonscription de Farage aura lieu le 13 août
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 12:35

L'élection législative partielle de Clacton, circonscription du sud-est de l'Angleterre où le dirigeant de Reform UK, Nigel Farage, remet en jeu son mandat, aura lieu le 13 août, a-t-on appris vendredi auprès de la circonscription.

Figure de proue du Brexit, Nigel Farage, 62 ans, a annoncé mardi démissionner de ses fonctions de député afin de briguer à nouveau le soutien des électeurs alors qu'il se retrouve en difficulté pour avoir omis de déclarer un don en sa faveur de cinq millions de livres du milliardaire Christopher Harborne, spécialisé dans les investissements dans les cryptomonnaies.

"Ce sera une élection partielle opposant le peuple à l’establishment. Je me battrai pour gagner. Je me battrai pour poursuivre la révolution politique que Reform a lancée", a-t-il déclaré mardi.

(Reportage William James, version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)

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