GB-La BoE laisse son principal taux inchangé face aux risques inflationnistes

Des travailleurs passent devant la Banque d'Angleterre à Londres

par William Schomberg et David Milliken

La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé jeudi ‌ses taux directeurs inchangés à 3,75%, une décision prise à l'unanimité dans un contexte marqué par les craintes concernant les effets inflationnistes de la guerre au ​Moyen-Orient.

Le comité de politique monétaire (MPC) a indiqué que l'inflation pourrait atteindre 3,5% au cours des deux prochains trimestres, et qu'il restait vigilant face au risque que des anticipations d'inflation plus élevées ne s'ancrent dans l'économie.

Les membres du comité ont également évoqué les risques d'un ralentissement économique susceptible d'atténuer les pressions inflationnistes, tout ​en soulignant que le risque le plus important était celui d'une hausse des prix.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a pour sa part noté que les prix de l'essence avaient déjà augmenté et ​que les factures d'énergie des ménages augmenteraient plus tard dans l'année si ⁠le conflit perdurait.

"Nous avons maintenu les taux d'intérêt à 3,75% pendant que nous évaluons l'évolution de la situation", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Quoi qu'il ‌arrive, notre mission est de veiller à ce que l'inflation revienne à son objectif de 2%", a-t-il ajouté.

La décision sur les taux a été prise à l'unanimité.

Un sondage Reuters auprès d'économistes indiquait un vote de 7 contre 2 parmi les ​neuf membres du Comité de politique monétaire (MPC) en faveur du ‌maintien du taux directeur.

Le statu quo de la BoE intervient dans un contexte marqué par la hausse persistante ⁠des prix du pétrole et du gaz, ce qui pourrait amener l'institution monétaire à maintenir les coûts d'emprunt inchangés plus longtemps que prévu, alors qu'une baisse semblait acquise jusqu'à ce que le début du conflit au Moyen-Orient vienne bouleverser les marchés pétroliers.

Certains membres du MPC se sont montrés plus explicites quant ⁠à la nécessité éventuelle d'une hausse ‌des taux d'intérêt face à la nouvelle donne géopolitique.

Catherine Mann a déclaré qu'elle estimait que la BoE devrait envisager une ⁠pause plus longue dans les taux "voire une hausse à un moment donné" pour empêcher l'inflation de se maintenir à un niveau trop élevé.

Le chef économiste de ‌la BoE, Huw Pill, qui a voté contre les dernières baisses de taux de la BoE, s'est pour sa part dit "prêt à ⁠agir" si le choc des prix de l'énergie augmentait le risque de pressions inflationnistes à plus long ⁠terme.

Les traders anticipent désormais deux hausses de ‌taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année. Avant l'annonce de la BoE, ils avaient déjà pleinement anticipé une hausse de taux ​cette année.

"Le message est plus ferme que ce que le marché avait anticipé", dit ‌Lee Hardman, analyste chez MUFG.

"La situation est très incertaine, mais le message qui ressort est qu'elle semble nettement plus encline à réagir que, disons, la Fed", ajoute-t-il.

Sur les marchés financiers, ​le rendement du Gilt à deux ans, qui évoluait déjà en forte hausse en raison des craintes inflationnistes liées à la hausse des prix de l'énergie, amplifie ses gains et grimpe plus de 37 points à 4,484%, s'apprêtant à enregistrer son plus fort gain quotidien depuis la crise du "mini-budget" de ⁠la Première ministre Liz Truss en septembre 2022.

La Bourse de Londres recule de 2,72%.

La BoE a réduit ses taux d'intérêt à un rythme plus lent que la Banque centrale européenne (BCE) depuis 2024, en raison des inquiétudes déjà existantes concernant les pressions sur les prix.

La Banque du Japon (BoJ) a également laissé jeudi ses taux d'intérêt inchangés et s'est jointe à la Fed et à la Banque du Canada (BoC) pour adopter un ton prudent quant à l'impact de la hausse des coûts du pétrole sur l'inflation.

La Banque centrale européenne (BCE) doit annoncer sa décision sur les taux plus tard dans la journée.

(William Schomberg et David Milliken, ​rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)