 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB-La Banque d'Angleterre maintient son principal taux à 4,0%
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 13:02

La Banque d'Angleterre (BoE) a, comme prévu, maintenu jeudi son principal taux directeur à 4,0%, prolongeant la pause décidée lors de la réunion de septembre après une baisse de 25 points de base en août.

Le comité de politique monétaire (MPC) de la BoE a pris cette décision par 5 voix contre 4 alors que le consensus Reuters était de six contre trois.

Dans une enquête Reuters, publiée le mois dernier, environ 87% des économistes interrogés, soit 53 sur 61, estimaient que la Banque d'Angleterre maintiendrait jeudi son taux directeur à 4,00%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Devises
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank