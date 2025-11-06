GB-La Banque d'Angleterre maintient son principal taux à 4,0%

La Banque d'Angleterre (BoE) a, comme prévu, maintenu jeudi son principal taux directeur à 4,0%, prolongeant la pause décidée lors de la réunion de septembre après une baisse de 25 points de base en août.

Le comité de politique monétaire (MPC) de la BoE a pris cette décision par 5 voix contre 4 alors que le consensus Reuters était de six contre trois.

Dans une enquête Reuters, publiée le mois dernier, environ 87% des économistes interrogés, soit 53 sur 61, estimaient que la Banque d'Angleterre maintiendrait jeudi son taux directeur à 4,00%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)