GB-La Banque d'Angleterre abaisse son taux principal à 4,0%

La Banque d'Angleterre (BoE) a, comme prévu, abaissé jeudi son principal taux directeur de 25 points de base, le cinquième assouplissement monétaire en un an.

Le principal taux directeur de la BoE s'établit désormais à 4,0%.

Le comité de politique monétaire (MPC) de la BoE a pris cette décision par cinq votes contre quatre.

Dans une enquête Reuters, publiée en juillet, 83% des économistes interrogés, soit 62 sur 75, prévoyaient une baisse de 25 points de base des taux de la BoE ce mois-ci.

