GB-L'inflation s'est accélérée à 3,3% en mars avec la guerre en Iran

Des personnes passent devant l'entrée d'un magasin Morrisons à Londres
L'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne s'est accélérée pour atteindre 3,3% en glissement annuel en mars, conformément aux prévisions, selon les données officielles publiées mercredi.
Cette progression des prix intervient après une lecture de 3,0% en février et dans un contexte marqué par les craintes quant aux répercussions inflationnistes de la guerre au Moyen-Orient.
En rythme mensuel, les prix ont progressé en mars de 0,7%, légèrement plus que prévu (+0,6%), après une augmentation de 0,4% un mois plus tôt.
L'inflation dite de base, quant à elle, ressort à 3,1% sur une base annuelle et à 0,4% en glissement mensuel, après respectivement +3,2% et +0,6% en février.
Avant le début de la guerre en Iran le 28 février dernier, la Banque d'Angleterre (BoE) avait déclaré que le taux d'inflation britannique – le plus élevé parmi les économies du G7 pendant une grande partie des quatre dernières années – devrait se rapprocher de son objectif de 2% vers le mois d'avril.
La banque centrale a ensuite fortement revu à la hausse ses prévisions d'inflation en raison de la flambée des prix de l'énergie provoquée par le conflit, estimant que celle-ci pourrait atteindre 3,5% à la mi-2026.
La BoE devrait toutefois maintenir ses taux d'intérêt inchangés le 30 avril prochain.
(Rédigé par William Schomberg ; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
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