GB-L'enquête visant Reform UK élargie après de nouveaux soupçons de dons illégaux

La police britannique a annoncé mercredi avoir élargi l'enquête visant Reform UK, le parti populiste conduit par Nigel Farage, soupçonné d'avoir enfreint les règles liées aux dons politiques, à la suite de la diffusion d'un documentaire de la chaîne de télévision Channel 4.

Un porte-parole de Reform a assuré que le parti allait "pleinement coopérer" avec les enquêteurs.

Deux proches de collaborateurs de Nigel Farage ont été contraints à la démission la semaine dernière après la diffusion du documentaire tourné en caméra cachée, qui les montre en train de discuter du financement de sondages politiques par un homme d'affaires américain.

La police métropolitaine de Londres a dit avoir évalué ces informations et établi "qu'il y avait des violations possibles nécessitant une enquête".

"Les violations possibles sont similaires en nature à l'enquête menée par l'équipe spéciale d'investigation de la police métropolitaine concernant des dons effectués à ce même parti politique", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

L'élargissement de l'enquête accentue la pression sur Reform UK, d'autant que Nigel Farage fait lui aussi l'objet d'une enquête pour avoir accepté un don de cinq millions de livres sterling (5,76 millions d'euros) sans pour autant le déclarer.

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(Sam Tobin, Sam Tabahriti, Andrew MacAskill, Alistair Smout ; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)