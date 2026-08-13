GB-En quête de réélection, Farage affronte le Comte Tête-de-poubelle dans une législative partielle

par Andrew MacAskill

Les électeurs britanniques de la station balnéaire de Clacton, au nord-est de Londres, sont appelés aux urnes jeudi pour élire leur nouveau député à l'occasion d'une élection locale opposant le candidat populiste Nigel Farage au Comte "Binface", un humoriste déguisé en poubelle.

Nigel Farage, le chef du parti anti-immigration Reform UK, avait démissionné le mois dernier de son mandat de député de la circonscription dans le but de déclencher une élection législative partielle et de s'y présenter pour réaffirmer sa légitimité.

En difficulté après avoir omis de rendre public un don en sa faveur de cinq millions de livres du milliardaire Christopher Harborne, spécialisé dans les investissements dans les cryptomonnaies, Nigel Farage entendait ainsi démontrer le fort soutien dont il bénéficie localement.

Mais la décision de tous les autres partis de ne pas présenter de candidats a laissé cette figure de proue du Brexit seul face à plus de 30 rivaux, dont une majorité de candidats indépendants et d'humoristes.

Son principal rival sera le "Comte Tête-de-poubelle" (Count Binface), un personnage vêtu d'une cape et d'un casque en forme de benne à ordures créé par l'humoriste Jonathan Harvey.

Adepte des élections locales, le Comte Binface, s'est présenté face à trois Premiers ministres dans leurs circonscriptions au cours de la dernière décennie, pour les tourner en dérision.

Il s'était aussi présenté face au nouveau Premier ministre Andy Burnham lors de l'élection législative partielle de juin qui a déclenché l'accession au pouvoir ce dernier.

Les candidats fantaisistes sont monnaie courante dans les élections britanniques, où il ne coûte que 500 livres (585 euros) pour se présenter.

ENQUÊTE SUR LE DON DE £5 MLNS

Nigel Farage a déclaré le mois dernier que l'élection législatives partielle de Clacton permettrait à ses électeurs de se prononcer sur les allégations selon lesquelles il n'aurait pas correctement déclaré un don.

Les élus britanniques sont tenus de déclarer les dons reçus au cours de l’année précédant une élection dans le mois suivant leur entrée en fonction.

Le commissaire aux normes du Parlement a ouvert une enquête pour déterminer si des règles ont été enfreintes dans le cas de Nigel Farage.

S'il s'avère que ce dernier a enfreint les règles, il pourrait faire l’objet de sanctions qui entraîneraient la tenue d’une nouvelle élection dans sa circonscription.

Nigel Farage a nié à plusieurs reprises avoir l'obligation de divulguer ce don, qu’il a qualifié de cadeau personnel.

La région de Clacton, autrefois une destination de vacances prisée des Londoniens, est aujourd'hui une station balnéaire en déclin à la population vieillissantes, et qui comprend le village de Jaywick, classé comme le quartier le plus défavorisé du pays.

En 2024, Nigel Farage l'avait remporté 46% des voix pour un taux de participation de 58%.

(Rédigé par Andrew MacAskill ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)