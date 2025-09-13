GB-Des dizaines de milliers de manifestants à Londres dans un rassemblement de l'extrême droite

par Vitalii Yalahuzian et Yann Tessier

Des dizaines de milliers de manifestants défilaient dans le centre de Londres samedi, arborant des drapeaux de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne, à l'occasion d'une manifestation organisée par l'activiste d'extrême droite Tommy Robinson.

Une contre-manifestation intitulée "Stand Up to Racism" doit également se tenir à proximité, à la suite d'un été très tendu en Grande-Bretagne, marqué par des manifestations anti-immigration.

La police a déclaré qu'elle serait très présente dans la capitale britannique avec plus de 1.600 agents déployés.

À la mi-journée, des dizaines de milliers de manifestants étaient rassemblés dans les rues situées au sud de la Tamise, avant de se diriger vers Westminster, siège du parlement britannique.

Certains d'entre eux arboraient des drapeaux américains et israéliens tandis que d'autres étaient coiffés de chapeaux avec le slogan MAGA ("Make America Great Again") du président américain Donald Trump.

Ils ont scandé des slogans critiques à l'égard du Premier ministre Keir Starmer et brandi des pancartes, sur lesquelles on pouvait lire notamment "Renvoyez-les chez eux".

Tommy Robinson a présenté la marche, baptisée "Unite the Kingdom", comme une célébration de la liberté d'expression. On s'attend également à ce qu'elle soit l'occasion de rendre hommage à Charlie Kirk, l'activiste conservateur américain abattu mercredi dans une université de l'Utah.

"Des centaines de milliers de personnes envahissent déjà les rues du centre de Londres alors que nous nous unissons pour défendre nos libertés", a déclaré Tommy Robinson sur X.

De son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon, Tommy Robinson se décrit comme un journaliste qui dénonce les malversations de l'État. Il compte le milliardaire américain Elon Musk parmi ses partisans.

Le plus grand parti politique anti-immigration de Grande-Bretagne, Reform UK, arrivé en tête des sondages d'opinion ces derniers mois, a gardé ses distances avec Tommy Robinson, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales.

"Nous voulons retrouver notre pays, nous voulons retrouver notre liberté d'expression", a déclaré Sandra Mitchell, une sympathisante qui participait au rassemblement.

L'immigration est devenue la question politique dominante en Grande-Bretagne, éclipsant les préoccupations provoquées par une économie chancelante, alors que le pays est confronté à un nombre record de demandes d'asile. Depuis le début de l'année, plus de 28.000 migrants ont traversé la Manche à bord de petites embarcations.

(Reportage par Vitalii Yalahuzian et Yann Tessier, version française Florence Loève, édité par Blandine Hénault)