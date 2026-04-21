GB-De nouveaux témoignages renforcent la pression sur Starmer dans l'affaire Mandelson

Un ancien haut responsable du ministère des Affaires étrangères a déclaré mardi avoir subi une "pression constante" de la part du cabinet du Premier ministre Keir Starmer pour accélérer la nomination de Peter Mandelson au poste d'ambassadeur aux États-Unis, aggravant une polémique qui menace le dirigeant britannique.

Cette guerre des mots au sujet de la responsabilité de cette nomination du vétéran travailliste au poste diplomatique le plus en vue de Grande-Bretagne, malgré son passé et ses liens connus avec le défunt délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, accentue la pression sur Keir Starmer, suscitant de nouveaux appels à sa démission.

Keir Starmer a reconnu avoir eu "tort" de nommer Peter Mandelson à ce poste et a exprimé ses regrets, mais lundi, il a clairement rejeté la responsabilité sur les responsables du ministère des Affaires étrangères, leur reprochant de ne pas l'avoir informé qu'un organisme de sécurité avait émis un avis défavorable à cette nomination.

Mardi, Olly Robbins, l'ancien plus haut responsable du ministère des Affaires étrangères, s'est défendu devant la commission parlementaire (Foreign Affairs Select Committee) après son limogeage survenu jeudi.

Olly Robbins a déclaré être arrivé dans une situation où la nomination de Peter Mandelson était déjà considérée comme une affaire quasiment conclue et devait être finalisée rapidement.

"Je me suis retrouvé dans une situation où il y avait déjà une attente très, très forte... il devait prendre ses fonctions et se rendre aux États-Unis aussi vite que possible", a-t-il noté, parfois visiblement bouleversé, devant la commission parlementaire.

"Je pense que tout au long du mois de janvier (2025), honnêtement, mon bureau, le bureau du ministre des Affaires étrangères, a été soumis à une pression constante", a poursuivi Olly Robbins, se décrivant à un moment donné comme un "bouc émissaire".

"Il y avait une atmosphère de pression constante", a-t-il déclaré, évoquant les "appels téléphoniques fréquents" provenant du bureau privé de Keir Starmer.

Le porte-parole de Keir Starmer a rejeté ces allégations, affirmant qu'il s'agissait simplement de suivre l'évolution du processus, et non d'exercer une pression.

Olly Robbins a déclaré que lorsqu'il a pris ses fonctions le 20 janvier 2025, la nomination de Peter Mandelson avait déjà été annoncée, approuvée par le roi Charles III, acceptée par le gouvernement américain, et que Peter Mandelson avait accès à des briefings hautement classifiés au cas par cas.

Il a toutefois précisé que l'unité de contrôle de sécurité avait indiqué que cette nomination était un cas limite et qu'elle penchait pour un refus d'habilitation – un message que Keir Starmer affirme justement n'avoir jamais reçu.

(Reportage Elizabeth Piper, avec la contribution d'Alistair Smout, Sarah Young, Sam Tabahriti et Muvija M, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)