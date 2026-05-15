GB-Burnham autorisé par le Labour à briguer un siège de député

La direction du Parti travailliste a autorisé vendredi le maire du Grand Manchester Andy Burnham à briguer un siège de député lors d'une élection législative partielle, une étape indispensable si ce dernier entend défier le Premier ministre Keir Starmer et vouloir lui succéder à Downing Street.

Le Comité national exécutif du Labour a "donné aujourd'hui permission à Andy Burnham de se présenter pour le processus de sélection du candidat lors de la prochaine élection partielle dans la circonscription de Makerfield" où le siège a été laissé volontairement vacant par un élu, a déclaré un porte-parole du parti.

La direction du Labour avait bloqué cette année une tentative similaire d'Andy Burnham dans une autre circonscription du Grand Manchester, une décision critiquée par l'aile gauche du parti, dont Andy Burnham est considéré comme le chef de file.

Le maire du Grand Manchester dit vouloir "changer le Labour pour le meilleur" mais n'a pas explicitement défié Keir Starmer, en butte à une fronde interne depuis la sévère défaite des travaillistes aux élections locales la semaine dernière.

Andy Burnham doit encore être confirmé comme candidat et remporter l'élection, ce qui n'est pas gagné face à la concurrence du parti populiste d'extrême droite Reform UK.

(Alistair Smout, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)