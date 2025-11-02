 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB-Attaque au couteau dans un train, la piste terroriste écartée
information fournie par Reuters 02/11/2025 à 12:21

(Actualisé avec déclarations de la police)

L'attaque au couteau survenue samedi soir dans un train près de Cambridge en Angleterre n'est pas traitée comme un acte terroriste, a déclaré dimanche la police britannique, qui a confirmé l'arrestation de deux suspects, pour tentative de meurtre.

Dix personnes ont été poignardées et neuf hospitalisées dans un état grave après l'agression. Quatre ont pu quitter l'hôpital mais le pronostic vital reste engagé pour deux victimes, a précisé la police.

"A ce stade, il n'y a rien pour suggérer qu'il s'agisse d'un incident terroriste", a déclaré à la presse le commissaire John Loveless, de la police des transports.

"Il serait inapproprié de spéculer sur les causes de l'incident", a-t-il ajouté, précisant que les suspects étaient de nationalité britannique.

La police a été alertée samedi à 19h39 par un appel signalant des agressions au couteau à bord d'un train. Le convoi s'est arrêté en urgence en gare de Huntingdon, dans le Cambridgeshire, où les deux suspects ont été interpellés.

Un témoin a dit à Sky News que l'un des suspects, qui brandissait un couteau, a été interpellé au moyen d'un Taser.

Le Premier ministre Keir Starmer a déploré un "incident effroyable" et le roi Charles s'est dit "choqué et épouvanté".

(Sarah Young, James Davey; version française Camille Raynaud, Jean-Stéphane Brosse)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 12:36

    What are their names?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank