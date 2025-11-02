GB-Attaque au couteau dans un train, la piste terroriste écartée

(Actualisé avec déclarations de la police)

L'attaque au couteau survenue samedi soir dans un train près de Cambridge en Angleterre n'est pas traitée comme un acte terroriste, a déclaré dimanche la police britannique, qui a confirmé l'arrestation de deux suspects, pour tentative de meurtre.

Dix personnes ont été poignardées et neuf hospitalisées dans un état grave après l'agression. Quatre ont pu quitter l'hôpital mais le pronostic vital reste engagé pour deux victimes, a précisé la police.

"A ce stade, il n'y a rien pour suggérer qu'il s'agisse d'un incident terroriste", a déclaré à la presse le commissaire John Loveless, de la police des transports.

"Il serait inapproprié de spéculer sur les causes de l'incident", a-t-il ajouté, précisant que les suspects étaient de nationalité britannique.

La police a été alertée samedi à 19h39 par un appel signalant des agressions au couteau à bord d'un train. Le convoi s'est arrêté en urgence en gare de Huntingdon, dans le Cambridgeshire, où les deux suspects ont été interpellés.

Un témoin a dit à Sky News que l'un des suspects, qui brandissait un couteau, a été interpellé au moyen d'un Taser.

Le Premier ministre Keir Starmer a déploré un "incident effroyable" et le roi Charles s'est dit "choqué et épouvanté".

(Sarah Young, James Davey; version française Camille Raynaud, Jean-Stéphane Brosse)