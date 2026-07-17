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GB-Andy Burnham élu à la tête du Parti travailliste
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 13:26

L'ex-maire de Manchester Andy Burnham, appelé à remplacer Keir Starmer au poste de Premier ministre, a été confirmé vendredi à la tête du Parti travailliste britannique lors d'un congrès extraordinaire.

Ce vote n'était qu'une formalité, le député nouvellement élu bénéficiant du soutien de plus de trois quarts des élus du Labour.

Ce plébiscite sera suivi lundi par l'entrée officielle d'Andy Burnham, 56 ans, au 10, Downing Street.

(Reportage Alistair Smout, version française Sophie Louet)

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