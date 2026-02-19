GB-Andrew Mountbatten-Windsor a été arrêté, rapporte la BBC

Andrew Mountbatten-Windsor, frère du roi Charles III, a été arrêté pour suspicion de faute professionnelle dans l'exercice de ses fonctions publiques, rapporte jeudi la BBC.
(Sam Tabahriti; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)
Andrew Mountbatten-Windsor, frère du roi Charles III, a été arrêté pour suspicion de faute professionnelle dans l'exercice de ses fonctions publiques, rapporte jeudi la BBC.
(Sam Tabahriti; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)
"Les prochaines années constitueront un test pour le monde alors que cette technologie progresse à un rythme rapide", a estimé Sam Altman, le patron d'Open AI, ce jeudi 19 février lors d'un sommet mondial réuni à New Delhi. Y aura-t-il l'équivalent de l'AIEA pour ... Lire la suite
Quelques centaines d'agents de sûreté de la SNCF et de la RATP vont pouvoir être équipés de pistolets à impulsions électriques pour maîtriser les situations violentes dans les réseaux de transports, a annoncé jeudi le ministre des Transports Philippe Tabarot. L'utilisation ... Lire la suite
La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a assuré aux gouverneurs dans un message privé qu'elle restait pleinement concentrée sur ses fonctions et qu'elle serait la première à les informer si elle venait à démissionner, ont déclaré ... Lire la suite
TotalEnergies est jugé à Paris depuis jeudi, accusé d'avoir manqué à son devoir de vigilance en matière de risques environnementaux, une procédure inédite initiée par des associations et la Ville de Paris qui demandent l'arrêt des nouveaux projets pétro-gaziers. ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer