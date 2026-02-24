GB/Affaire Epstein-L'ex-ambassadeur Mandelson libéré sous caution par la police de Londres

L'ancien ambassadeur britannique aux États-Unis Peter Mandelson, sous le coup d'une enquête en raison de ses liens avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein, a été remis en liberté sous caution après avoir été arrêté lundi à son domicile à Londres par la police.

Si la police londonienne n'a pas communiqué précisément l'identité de la personne interpellée puis relâchée sous caution dans la nuit de lundi à mardi, elle a précisé dans un communiqué avoir arrêté un homme de 72 ans - l'âge de Peter Mandelson, soupçonné de manquement présumé au devoir de probité dans l'exercice de ses fonctions publiques.

Le quotidien britannique Le Times a rapporté précédemment que des policiers s'étaient rendus au domicile de Peter Mandelson pour procéder à son arrestation.

Nommé ambassadeur aux Etats-Unis par le Premier ministre Keir Starmer en février 2025, il aurait notamment transmis à Jeffrey Epstein des informations sur de possibles ventes d'actifs britanniques.

Peter Mandelson a été relevé de ses fonctions en septembre dernier à la suite d'une première salve de révélations dans l'affaire Epstein. Il a depuis été déchu de son titre de "lord" et a quitté le Parti travailliste.

(Rédigé par William James; version française Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)