GB/Affaire Epstein-L'ex-ambassadeur Mandelson arrêté par la police à son domicile

L'ancien ambassadeur britannique aux États-Unis Peter Mandelson, sous le coup d'une enquête en raison de ses liens avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein, a été arrêté lundi par la police à son domicile.

La police n'a pas donné l'identité de la personne interpellée mais a précisé dans un communiqué avoir arrêté un homme de 72 ans, l'âge de Peter Mandelson, soupçonné de manquement présumé au devoir de probité dans l'exercice de ses fonctions publiques.

Le quotidien britannique Le Times a rapporté précédemment que des policiers s'étaient rendus au domicile de Peter Mandelson pour procéder à son arrestation.

Nommé ambassadeur aux Etats-Unis par le Premier ministre Keir Starmer en février 2025, il aurait notamment transmis à Jeffrey Epstein des informations sur de possibles ventes d'actifs britanniques.

Peter Mandelson a été relevé de ses fonctions en septembre dernier à la suite d'une première salve de révélations dans l'affaire Epstein. Il a depuis été déchu de son titre de "lord" et a quitté le Parti travailliste.

(Rédigé par William James ; version française Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)