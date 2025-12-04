 Aller au contenu principal
Gaza-Une milice anti-Hamas confirme la mort de son chef Abou Shebab
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 21:49

(Actualisé avec communiqué de la milice)

Yasser Abou Shebab, un chef de tribu bédouine qui avait pris la tête d'une milice palestinienne anti-Hamas avec le soutien d'Israël pendant la guerre dans la bande de Gaza, a été mortellement blessé par balle alors qu'il intervenait dans une querelle familiale, a déclaré sa milice jeudi.

Originaire de la région de Rafah, toujours sous contrôle de l'armée israélienne, Yasser Abou Shebab a succombé à ses blessures dans un hôpital du sud d'Israël, a rapporté de son côté la radio de l'armée israélienne. Il était âgé de 31 ans.

Ni le Hamas, ni les autorités israéliennes n'ont fait de commentaire dans l'immédiat.

Yasser Abou Shebab était à la tête des "Forces populaires", une milice dont le nombre de combattants est estimé à 400 hommes, accusée par le Hamas de collaborer avec l'armée israélienne, ce qu'elle dément.

Dans le communiqué annonçant le décès de son chef, la milice a promis de poursuivre son "combat contre le terrorisme" à Gaza.

Avant la guerre, ce chef de clan bédouin également actif dans le Sinaï égyptien avait fait plusieurs séjours en prison, notamment pour trafic de drogue. Sa milice a également été accusée d'avoir détourné de l'aide humanitaire à Gaza.

(Maayan Lubell à Jérusalem et Nidal al Mughrabi au Caire ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault et Jean-Stéphane Brosse)

Proche orient
