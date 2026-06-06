Gaza-Une frappe israélienne fait sept morts, dont deux femmes, selon les autorités sanitaires

par Nidal al-Mughrabi

Une frappe israélienne a tué samedi à Gaza au moins sept Palestiniens, dont deux femmes, ont indiqué les autorités sanitaires, alors que les médiateurs reprenaient au Caire les pourparlers avec le Hamas et d'autres factions afin de préserver un accord de cessez-le-feu fragile.

Les secours ont indiqué que sept personnes avaient été tuées et 15 autres, dont des enfants, blessées lors d'une frappe aérienne israélienne contre un vaste campement de tentes au cœur de la ville de Gaza.

Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré à Reuters que Tsahal avait mené une frappe ciblant des "terroristes", sans plus de précisions.

Le cessez-le-feu négocié par le président américain Donald Trump, officiellement entré en vigueur en octobre dernier, n'a pas mis fin aux attaques israéliennes et a laissé à l'Etat hébreu le contrôle de plus de la moitié de la bande de Gaza, obtenu dans le cadre de la guerre déclenchée après les attaques du Hamas contre le sud d'Israël d'octobre 2023.

Les pourparlers indirects sur une deuxième phase de l'accord

- comprenant le désarmement du Hamas et le retrait des troupes israéliennes - sont au point mort.

L'Égypte a entamé samedi une nouvelle série de discussions avec les dirigeants du Hamas et d'autres factions palestiniennes qui devrait durer quelques jours, ont indiqué le groupe armé et d'autres sources au fait des négociations.

Hazem Qassem, porte-parole du Hamas à Gaza, a déclaré que les pourparlers porteraient sur la mise en œuvre par Israël de la première phase et sur la recherche d'un terrain d'entente pour passer à la deuxième.

Le Hamas a fait savoir aux médiateurs - l'Égypte, le Qatar, la Turquie et les envoyés du "Conseil de la paix" de Donald Trump - que la fin des attaques israéliennes à Gaza était essentielle à toute avancée, ont indiqué des sources au sein du groupe et des responsables proches des pourparlers.

Le Hamas veut qu'Israël mette fin à ses attaques, autorise l'entrée d'une aide humanitaire plus importante à Gaza et se retire vers les lignes de cessez-le-feu.

Quelque 950 Palestiniens ont été tués lors de frappes israéliennes depuis le début de la trêve, selon les chiffres des autorités sanitaires de l'enclave. Le Hamas donne rarement des détails sur les pertes parmi ses combattants.

Quatre soldats israéliens ont été tués par des combattants au cours de la même période, selon Tsahal.

L'Etat hébreu affirme que ses frappes visent à déjouer des attaques imminentes et qu'il autorise l'entrée d'aide et de marchandises à Gaza.

Près de 73.000 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, pour la plupart des civils, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Les combattants dirigés par le Hamas ont pour leur part tué 1.200 personnes et fait 251 otages israéliens et étrangers lors de leurs attaques du 7 octobre 2023, selon Israël.

(Rédigé par Nidal al-Mughrabi au Caire, avec Alex Cornwell à Jérusalem, version française Benjamin Mallet)