Gaza-Une frappe israélienne fait deux morts, dont un garçon de 3 ans - sources médicales

(Actualisé avec réaction de l'armée israélienne)

Une frappe aérienne israélienne a tué dimanche deux Palestiniens, dont un enfant de trois ans, dans le centre de la bande de Gaza, ont indiqué les autorités sanitaires de l'enclave.

Selon elles, la frappe aérienne, survenue près d'une boulangerie à Deir Al Balah, a tué un homme, Hussam Nusair, et un garçon de trois ans, Tayyem Hamdan, et blessé plusieurs autres personnes.

L'armée israélienne a déclaré avoir attaqué et tué un militant du Hamas. Elle a affirmé qu'Hussam Nusair avait mené des attaques contre les forces israéliennes et des civils.

Le Hamas n'a pas fait dans l'immédiat de commentaires sur les allégations de l'armée israélienne.

Un cessez-le-feu conclu en octobre 2025, sous l'égide des Etats-Unis, est censé avoir mis fin aux combats dans l'enclave palestinienne, mais Israël y poursuit ses frappes, affirmant vouloir contrecarrer les attaques du Hamas et d'autres groupes de militants.

Le Hamas accuse Israël de violer le cessez-le-feu et de saper les efforts visant à mettre en œuvre un plan plus large du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit à Gaza, qui prévoit également le retrait israélien et le désarmement du Hamas.

Plus de 1.300 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier, selon le décompte des autorités sanitaires de Gaza, tandis que l'armée israélienne fait état de la mort de quatre de ses soldats.

(Reportage Nidal al-Mughrabi au Caire et Steve Scheer à Jerusalem; version française Claude Chendjou)