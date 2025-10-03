Gaza-Trump donne au Hamas jusqu'à dimanche soir pour conclure un accord

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir donné au Hamas jusqu'à 22h00 GMT dimanche afin de parvenir à un accord sur son plan pour l'avenir de Gaza, le qualifiant de dernière chance pour le groupe armé palestinien.

"Tous les pays ont signé ! Si cet accord de la DERNIÈRE CHANCE n'est pas conclu, un ENFER, comme jamais auparavant, s'abattra sur le Hamas", a écrit vendredi Donald Trump sur son réseau Social Truth.

(Rédigé par Doina Chiacu, version française Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)