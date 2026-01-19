Gaza-Rabat accepte l'invitation de Trump au "Conseil de la paix"

Le Maroc a accepté une invitation du président Donald Trump à rejoindre, en tant que membre fondateur, le "Conseil de la paix" dirigé par les États-Unis, a annoncé lundi le ministère marocain des Affaires étrangères.

Le Maroc dit saluer la deuxième phase du plan de paix global de Donald Trump, ainsi que la création officielle du "Comité national pour l'administration de Gaza comme organisme transitoire temporaire".

Le roi Mohammed VI "a bien voulu répondre favorablement à cette invitation. Dans ce contexte, le Royaume du Maroc ratifiera la Charte constitutive de ce Conseil", dit le communiqué de la diplomatie marocaine.

"Par ailleurs, le Royaume du Maroc salue l'annonce du lancement de la deuxième phase du plan de paix global du Président Trump, ainsi que la création officielle du Comité national pour l'administration de Gaza comme organisme transitoire temporaire."

Rabat, poursuit le communiqué, "réitère son engagement constant en faveur d'une paix juste, globale et durable au Moyen-Orient, permettant l'établissement d'un Etat palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte-à-côte et en paix avec Israël."

En octobre, Israël et le Hamas ont souscrit au plan en 20 points présenté par le président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit déclenché par l'attaque du mouvement palestinien en territoire israélien le 7 octobre 2023.

Ce plan prévoit de confier, pour une période de transition, la gestion du territoire ravagé par deux ans de guerre à un comité technocratique palestinien placé sous la supervision d'un "Conseil de la paix" international. Soixante pays ont été invités à rejoindre ce conseil.

Jusqu'à l'annonce du Macroc, seuls la Hongrie, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan ont répondu favorablement à l'invitation de Donald Trump.

La France ne donnera pas suite à la proposition américaine, a fait savoir lundi l'entourage du président Macron.

D'autres pays, tels qu'Israël, la Pologne, la Jordanie et le Pakistan, ont reçu une invitation mais n'ont pas fait savoir dans l'immédiat s'ils l'avaient acceptée.

L'Allemagne a quant à elle remercié Donald Trump pour son invitation et examinera en priorité quelle contribution Berlin peut apporter à l'objectif d'une résolution durable du conflit à Gaza, a déclaré un porte-parole du gouvernement.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré dimanche qu'il avait donné son accord de principe au Conseil de la paix pour Gaza, bien que les modalités n'en soient pas encore totalement arrêtées.

