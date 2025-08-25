Gaza-Quinze morts dont des journalistes dans des frappes sur l'hôpital Nasser-responsables palestiniens

Des frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser situé dans la bande de Gaza ont fait au moins quinze morts, dont trois journalistes parmi lesquels un travaillait pour Reuters, ont rapporté lundi les autorités sanitaires gazaouies.

Le caméraman Houssam al Masri, qui travaillait pour Reuters, a été tué tandis que le photographe Hatem Khaled, également employé par Reuters, a été blessé, ont précisé les autorités.

L'armée israélienne et le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat sur les frappes.

(Reportage Nidal Al Mughrabi, version française Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)