Gaza-Onze Palestiniens, dont trois journalistes, tués par l'armée israélienne
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 15:35

par Nidal al-Mughrabi

Onze Palestiniens, dont trois journalistes et deux enfants, ont été tués mercredi par des tirs d'artillerie et une frappe aérienne de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, en violation du cessez-le-feu conclu en octobre, ont rapporté des sources médicales locales.

Les trois journalistes, employés également par une agence humanitaire égyptienne, le Comité égyptien, sont morts dans la frappe aérienne qui a visé leur véhicule alors qu'ils filmaient un campement à al-Zhara, dans le centre de Gaza, établi par les Egyptiens pour la population déplacée, ont précisé les sources et d'autres journalistes à Reuters.

Une source sécuritaire égyptienne a confirmé que le véhicule appartenait au comité, sans plus de détails. L'armée israélienne n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Auparavant, trois personnes, dont un garçon de 10 ans, ont été tuées par des tirs de char à l'est de Deir Al-Balah, dans le centre de Gaza. Deux autres personnes, un adolescent de 13 ans et une femme, ont été tuées lors de deux fusillades impliquant Tsahal dans l'est de Khan Younès, dans le sud de l'enclave palestinienne.

Trois autres Palestiniens ont été tués par des tirs dans la bande de Gaza, ce qui porte le bilan de mercredi à au moins 11 morts, a déclaré le ministère de la Santé de l'enclave, dirigé par le Hamas.

L'armée israélienne a déclaré mercredi dans un communiqué avoir tué un "terroriste" qui avait pénétré dans une zone sous leur contrôle et qui représentait une menace imminente pour les soldats qui y opéraient.

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, plus de 460 Palestiniens et trois soldats israéliens ont été tués.

(Rédigé par Nidal al-Mughrabi ; version française Coralie Lamarque ; édité par Sophie Louet)

Proche orient
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

