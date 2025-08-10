Gaza-Netanyahu défend son plan, "meilleur moyen de terminer la guerre"

(Actualisé en fin de dépêche avec entretien Trump-Netanyahu)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a défendu dimanche son projet d'extension des opérations militaires à Gaza et de prise de contrôle par l'armée de la totalité de l'enclave, condamné tant en Israël qu'à l'étranger, en affirmant que l'opération serait brève et constituait le "meilleur moyen de terminer la guerre".

La nouvelle offensive en préparation, a-t-il expliqué devant la presse internationale, a pour objectif de détruire les deux derniers bastions du Hamas dans la ville de Gaza et les camps du centre de l'enclave palestinienne et devrait s'achever "assez rapidement". "Nous n'avons pas d'autre choix pour terminer le travail", a ajouté le Premier ministre israélien.

"Nous parlons en terme de calendrier assez court, parce que nous voulons mettre fin à cette guerre. C'est le meilleur moyen de mettre fin à cette guerre", a-t-il martelé.

Benjamin Netanyahu a également promis d'accroître l'aide humanitaire distribuée en coordination avec les Etats-Unis via la Fondation humanitaire de Gaza (FHG) et dit avoir donné instruction à l'armée d'autoriser l'accès de l'enclave à davantage de journalistes étrangers.

Les services du Premier ministre israélien ont fait savoir dans la soirée que Benjamin Netanyahu s'était entretenu par téléphone avec le président américain Donald Trump pour "discuter des plans israéliens visant à prendre le contrôle des derniers bastions du Hamas à Gaza et à mettre fin à la guerre en assurant la libération des otages et la défaite du Hamas".

Le Premier ministre a remercié le président américain pour "son soutien indéfectible", ont-il dit.

(Hatem Maher et Maayan Lubell, version française Jean-Stéphane Brosse)