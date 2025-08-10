 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gaza-Netanyahu défend son plan, "meilleur moyen de terminer la guerre"
information fournie par Reuters 10/08/2025 à 21:21

(Actualisé en fin de dépêche avec entretien Trump-Netanyahu)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a défendu dimanche son projet d'extension des opérations militaires à Gaza et de prise de contrôle par l'armée de la totalité de l'enclave, condamné tant en Israël qu'à l'étranger, en affirmant que l'opération serait brève et constituait le "meilleur moyen de terminer la guerre".

La nouvelle offensive en préparation, a-t-il expliqué devant la presse internationale, a pour objectif de détruire les deux derniers bastions du Hamas dans la ville de Gaza et les camps du centre de l'enclave palestinienne et devrait s'achever "assez rapidement". "Nous n'avons pas d'autre choix pour terminer le travail", a ajouté le Premier ministre israélien.

"Nous parlons en terme de calendrier assez court, parce que nous voulons mettre fin à cette guerre. C'est le meilleur moyen de mettre fin à cette guerre", a-t-il martelé.

Benjamin Netanyahu a également promis d'accroître l'aide humanitaire distribuée en coordination avec les Etats-Unis via la Fondation humanitaire de Gaza (FHG) et dit avoir donné instruction à l'armée d'autoriser l'accès de l'enclave à davantage de journalistes étrangers.

Les services du Premier ministre israélien ont fait savoir dans la soirée que Benjamin Netanyahu s'était entretenu par téléphone avec le président américain Donald Trump pour "discuter des plans israéliens visant à prendre le contrôle des derniers bastions du Hamas à Gaza et à mettre fin à la guerre en assurant la libération des otages et la défaite du Hamas".

Le Premier ministre a remercié le président américain pour "son soutien indéfectible", ont-il dit.

(Hatem Maher et Maayan Lubell, version française Jean-Stéphane Brosse)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Confrontation entre un policier monté et un manifestant, lors d'une manifestation à Tel-Aviv pour réclamer un accord de cessez-le-feu à Gaza et le retour des otages du 7-Octobre, le 9 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Plan israélien à Gaza: Netanyahu veut "terminer le travail"
    information fournie par AFP 10.08.2025 20:31 

    C'est le "meilleur moyen pour terminer la guerre" contre le Hamas à Gaza: le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a justifié dimanche le nouveau plan d'opération de l'armée dans le territoire palestinien dévasté et affamé, y promettant par ailleurs une ... Lire la suite

  • Conséquences d'un incendie de forêt dans la province nord-occidentale de Çanakkale en Turquie vues par drone
    L'incendie dans l'Aude maîtrisé, la vigilance reste de mise
    information fournie par Reuters 10.08.2025 19:12 

    Le feu de forêt qui a parcouru plus de 16.000 hectares depuis mardi dans l'Aude est désormais maîtrisé, a annoncé dimanche la préfecture, qui dit rester mobilisée face aux températures caniculaires attendues lundi dans le sud-ouest de la France. "Le feu est maîtrisé. ... Lire la suite

  • L'homme arrêté après la violente agression du maire de Villeneuve-de-Marc, en Isère, a reconnu lui avoir porté des coups avec de la "ferraille" tout en niant avoir voulu le tuer ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Maire agressé en Isère: le suspect mis en examen pour tentative de meurtre
    information fournie par AFP 10.08.2025 18:37 

    Un sexagénaire a été en examen dimanche pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, après avoir admis avoir frappé à l'arme blanche le maire de son village isérois dans le cadre d'un litige "enkysté", tout en niant avoir voulu le ... Lire la suite

  • Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, arrive pour une réunion avec une délégation d'élus guyanais au ministère des Outre-mer à Paris le 30 juillet 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Pour sauver l’accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, Valls annonce s'y rendre
    information fournie par AFP 10.08.2025 18:11 

    Alors que le Front de libération nationale Kanak socialiste (FLNKS), réuni samedi en congrès, doit officialiser mardi son rejet de l’accord signé en juillet avec l’État et les non-indépendantistes sur l'avenir de l'archipel, le ministre des Outre-mer a annoncé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank