Gaza-Netanyahu annonce des "négociations immédiates" pour mettre fin à la guerre

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré jeudi avoir ordonné des "négociations immédiates" pour obtenir la libération de tous les otages détenus à Gaza et mettre fin à la guerre dans des conditions acceptables pour Israël.

S'adressant aux soldats servant à Gaza, Benjamin Netanyahu a affirmé dans une vidéo qu'il allait rencontrer des responsables militaires pour approuver les plans visant à s'emparer de la ville de Gaza et vaincre le Hamas.

"Dans le même temps, j'ai donné des instructions pour entamer des négociations immédiates en vue de la libération de tous nos otages et de la fin de la guerre dans des conditions acceptables pour Israël", a-t-il déclaré.

"Nous sommes dans la phase de prise de décision", a ajouté le Premier ministre israélien.

L'armée israélienne maintient sa pression sur la ville de Gaza jeudi, après avoir annoncé la veille avoir entamé les opérations préliminaires en vue de sa prise de contrôle et annoncé le rappel de 60.000 réservistes en vue de cette offensive.

La plupart de ces réservistes ne devraient pas être impliqués dans des combats dans la ville de Gaza, l'offensive prévue devant essentiellement mobiliser des soldats d'active.

Le Hamas a accepté lundi une proposition avancée par les médiateurs arabes d'un cessez-le-feu de 60 jours, durant lequel seraient libérés des otages enlevés lors de l'attaque du 7-Octobre et des prisonniers palestiniens détenus en Israël.

Le gouvernement israélien a déclaré par la suite qu'il examinait cette proposition de cessez-le-feu, perspective rejetée par la frange nationaliste et religieuse de la coalition soutenant Benjamin Netanyahu.

(Rédigé par Mayaan Lubell et Howard Goller, version française Kate Entringer)