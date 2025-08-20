Gaza n'a toujours pas reçu de matériel pour la construction d'abris, disent des ONG

par Emma Farge et Olivia Le Poidevin

Des organisations non gouvernementales (ONG) ont déclaré à Reuters qu'elles n'avaient pas encore réussi à faire entrer des tentes et du matériel pour la construction d'abris à Gaza malgré la promesse israélienne faite en fin de semaine dernière.

Israël a annoncé samedi dernier qu'il allait fournir dès le lendemain des tentes et d'autres équipements via le point de passage de Kerem Shalom aux Palestiniens présents dans des zones de combats avant de les déplacer vers des zones "plus sûres" du sud de l'enclave.

L'Etat hébreu bloque depuis près de six mois la livraison de matériaux, en particulier d'articles qui peuvent selon lui faire double emploi - à la fois civil et militaire - comme les mâts de tente.

Des sources au sein de 5 ONG, dont une a refusé de décliner son identité par peur de représailles, blâment la bureaucratie israélienne et ont averti que le manque d'abris pourrait s'avérer mortel avec l'offensive prévue de l'armée israélienne visant la ville de Gaza.

Selon les Nations unies, plus de 1,3 million de Gazaouis ont besoin d'une tente et ce chiffre risque de s'aggraver alors qu'environ un million de personnes supplémentaires pourraient être déplacées du nord de Gaza vers le sud, ce qui, selon CARE International, constituerait une "condamnation à mort".

"Les Nations unies et nos partenaires n'ont pas été en mesure d'acheminer du matériel pour la construction d'abris", a déclaré mardi le porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'Onu (OCHA), Jens Laerke.

"Il y a un certain nombre d'obstacles qui doivent encore être résolus, notamment les formalités douanières israéliennes", a-t-il ajouté.

L'ONG CARE International a déclaré à Reuters ne pas avoir reçu confirmation de la mise en œuvre de l'autorisation de faire entrer du matériel à Gaza.

De son côté, le directeur régional de ShelterBox, Haroon Altaf, estime qu'accorder une autorisation à un nombre restreint d'ONG ne permet pas de répondre à l'énorme besoin.

"Si seule une poignée d'organisations peuvent apporter une aide humanitaire, cela ne change pas grand-chose et c'est très inquiétant. Des gens vont mourir à cause de cela", a-t-il mis en garde.

Le Conseil norvégien pour les réfugiés a indiqué avoir demandé l'autorisation d'acheminer quelque 3.000 tentes dans toutes les zones de Gaza, y compris le nord, mais n'a pas encore reçu de réponse.

Une autre ONG internationale a déclaré qu'aucun abri n'était encore entré à Gaza, mais qu'elle tentait d'obtenir les autorisations nécessaires.

Le blocus israélien imposé depuis le 2 mars sur l'aide humanitaire a laissé des milliers de personnes dans le dénuement le plus total alors que 780.000 personnes ont de nouveau été déplacées sur cette période.

Le Cogat, l'agence militaire israélienne qui coordonne l'aide, n'a pas répondu aux questions de Reuters dans l'immédiat. Précédemment, l'agence a affirmé déployer des efforts considérables pour acheminer l'aide à Gaza et a nié toute restriction des approvisionnements.

De nouvelles règles israéliennes introduites en mars obligent les ONG internationales à se réenregistrer pour travailler en Israël et dans les territoires palestiniens occupés - une mesure à laquelle beaucoup résistent car elle implique la divulgation d'informations personnelles sur le personnel palestinien.

Le Cogat affirme que ces règles visent à garantir que l'aide parvient directement à la population, et non au Hamas.

(Reportage Olivia Le Poidevin et Emma Farge à Genève, avec la contribution de Nidal Al-Mughrabi au Caire, Maayan Lubell à Jérusalem et Hatem Khaled à Khan Younès ; version française Kate Entringer)