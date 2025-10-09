 Aller au contenu principal
Gaza - Macron salue un accord "historique"
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 17:37

Un "accord historique" a été conclu à Charm el-Cheikh, les heures à venir seront décisives pour consolider la paix, a déclaré jeudi le président français Emmanuel Macron en ouverture de la conférence organisée à Paris sur l'avenir de l'enclave palestinienne.

"Cette nuit, un accord historique a été conclu à Charm el-Cheikh et je tiens ici à féliciter le président Trump pour son engagement personnel, l'émir du Qatar et le Premier ministre Cheikh Mohammed et son équipe de négociation, le président Sissi et le président Erdoğan", a déclaré Emmanuel Macron.

(Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)

Proche orient
Emmanuel Macron
