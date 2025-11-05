 Aller au contenu principal
Gaza-Les USA vont présenter un projet de résolution à la plupart des membres du Conseil de sécurité de l'Onu
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 22:48

par Michelle Nichols

Les Etats-Unis vont présenter mercredi un projet de résolution sur le plan de paix du président Donald Trump pour la bande de Gaza à dix des membres du Conseil de sécurité des Nations unies, a dit un responsable américain.

Des représentants de l'Egypte, du Qatar, de l'Arabie saoudite, de la Turquie et des Emirats arabes unis se joindront aux Etats-Unis, "démontrant un soutien régional évident", a ajouté le responsable.

Les Etats-Unis ont préparé un projet de résolution qui approuverait un mandat de deux ans pour un organe de gouvernance transitoire à Gaza et une force internationale de stabilisation dans l'enclave palestinienne, selon le texte consulté mardi par Reuters.

On ne savait pas si des changements avaient été apportés au texte qui sera présenté à dix des membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu.

Pour être adoptée, une résolution doit recueillir une majorité d'au moins neuf voix pour, sans veto de la France, du Royaume-Uni, des Etats-Unis, de la Russie ou de la Chine.

Le texte de deux pages consulté par Reuters autoriserait un Conseil de paix chargé de la gouvernance transitoire à mettre en place une force internationale de stabilisation temporaire à Gaza qui pourrait "recourir à toutes les mesures nécessaires" pour mener à bien son mandat.

(Michelle Nichols; version française Camille Raynaud)

Proche orient
