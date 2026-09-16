Gaza : les Etats-Unis s'apprêtent à livrer à Israël pour 2,8 milliards de dollars d'au moins 40.000 bombes

Benjamin Netanyahu et Donald Trump. ( POOL/AFP / RONEN ZVULUN )

Cette livraison devrait inclure notamment 20.000 MK-84, des ogives d'une tonne parmi les plus puissantes de l'arsenal américain qui, selon un site de l'armée, peuvent projeter des éclats mortels jusqu'à 370 mètres du point d'impact.

Un total de 2,8 milliards de dollars d'au moins 40.000 bombes, certaines des munitions les plus destructrices de son arsenal. Le gouvernement de Donald Trump se prépare à livrer à Israël une très importante cargaison , selon des médias américains mardi 16 septembre.

Cette information du Washington Post, confirmée par le New York Times, illustre la poursuite du soutien américain à Israël, qui continue malgré un cessez-le-feu de bombarder quasi-quotidiennement la bande de Gaza. L'administration américaine s'apprête, selon les deux journaux, à approuver la vente pour un total de 2,8 milliards de dollars d'au moins 40.000 bombes à Israël, financée indirectement par les contribuables américains. Sollicités par l'AFP, la Maison-Blanche et le département d'Etat n'ont pas souhaité faire de commentaire concernant ces informations.

Le soutien historique à Israël divise de plus en plus aux Etats-Unis

La livraison doit notamment inclure 20.000 MK-84, des ogives d'une tonne parmi les plus puissantes de l'arsenal américain qui, selon un site de l'armée, peuvent projeter des éclats mortels jusqu'à 370 mètres du point d'impact. Le New York Times souligne que si le Congrès peut, en théorie, s'opposer à ces ventes d'armes à l'étranger, l'exécutif américain dispose d'outils pour contourner cette règle.

Le soutien historique des Etats-Unis à Israël divise de plus en plus aux Etats-Unis. De nombreux démocrates font campagne pour les élections législatives de cet automne sur une réduction de ce soutien, dénonçant le nombre de civils palestiniens tués par Israël. Depuis le cessez-le-feu sur Gaza entré en vigueur en octobre 2025 et négocié sous l'égide des Etats-Unis, les opérations militaires israéliennes ont fait plus de 1.300 morts, selon le ministère de la Santé de Gaza. L'armée israélienne a fait état de cinq morts dans ses rangs sur la même période, ainsi que d'un employé civil sous contrat.