Gaza-Les alliés de Mahmoud Abbas remportent les élections municipales

par Nidal al-Mughrabi et Ali Sawafta

Les alliés du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas ont remporté la majorité des sièges lors des élections municipales organisées samedi dans les territoires palestiniens, ont annoncé dimanche des responsables du scrutin.

Il s'agissait des premières élections organisées à Gaza depuis 2006 et la victoire du Hamas aux législatives face au Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas, qui a débouché sur une brève guerre civile dont le mouvement islamiste est sorti vainqueur pour prendre le contrôle de l'enclave palestinienne.

L'Autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas a dit en janvier qu'elle tenterait d'organiser ces élections "partout où cela est possible", une initiative considérée comme un geste symbolique destiné à montrer que la bande de Gaza doit faire partie intégrante d'un futur Etat palestinien.

En dépit d'un faible taux de participation - 23% en Cisjordanie et 56% à Deir al Balah, l'une des rares localités de la bande de Gaza qui ne soit pas contrôlée par les forces israéliennes, selon des chiffres officiels - ce scrutin a été organisé "à un moment hautement sensible dans un contexte marqué par des défis complexes et des circonstances exceptionnelles", a déclaré le Premier ministre palestinien, Mohammad Mustafa, lors de l'annonce des résultats.

Ces élections représentent "une étape importante dans le processus national plus large visant à renforcer la vie démocratique (...) et à terme, achever l'unité de notre patrie", a-t-il ajouté.

Le Hamas ne présentait pas de liste en son nom et ne soutenait explicitement aucun candidat au motif qu'un décret de l'Autorité palestinienne exigeait, selon lui, des candidats qu'ils reconnaissent l'Etat d'Israël. Le groupe islamiste a également boycotté les élections en Cisjordanie occupée.

Une liste, comptant plusieurs personnalités favorables au Hamas, selon des habitants et des observateurs, n'a remporté que deux sièges sur 15.

La liste "Nahdat Deir al Balah", soutenue par le Fatah du président palestinien, en a remporté six, le reste étant glané par des groupes gazaouis non affiliés.

En Cisjordanie occupée, les alliés de Mahmoud Abbas ont remporté les élections, sans compter de concurrence féroce.

Le porte-parole du Fatah, Abdul Fattah Dawla, a noté que le taux de participation était proche de celui des élections tenues en 2022, saluant les personnes s'étant déplacées dans les bureaux de vote malgré les violences commises par Israël.

"En élisant des figures liées au Fatah, les votants semblent rechercher un soutien international sans réserve pour la gestion municipale et un changement politique graduel qui pourrait s'étendre au-delà du niveau local", a déclaré l’analyste politique palestinienne Reham Ouda.

Hazem Qassem, porte-parole du Hamas, a minimisé l'importance des résultats électoraux, indiquant qu'ils n'avaient aucun impact sur le plan national.

(Version française Zhifan Liu)