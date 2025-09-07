Gaza-Le temps presse pour arrêter la propagation de la famine, dit l'Onu

par Alexander Cornwell, Nidal al-Mughrabi et Michelle Nichols

Il y a une "fenêtre étroite" pour empêcher que la famine se propage encore plus dans la bande de Gaza, a déclaré dimanche le secrétaire général adjoint de l'Onu aux affaires humanitaires, Tom Fletcher, qui a appelé Israël à autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne, sans l'entraver, alors que l'armée israélienne continue son offensive contre le Hamas.

Le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), organisme géré par les Nations unies a déclaré le mois dernier que l'état de famine frappait une partie de la bande de Gaza et qu'elle devrait s'y étendre.

L'IPC a déclaré que la situation de famine frappait la ville de Gaza, une première dans l'enclave.

"Il y a une fenêtre étroite, jusqu'à fin septembre, pour empêcher la propagation de la famine à Deir al Balah (centre) et à Khan Younès (sud). Cette fenêtre est en train de se fermer rapidement", a déclaré Tom Fletcher, également coordonnateur des secours d’urgence, au Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

L'armée israélienne a lancé une offensive sur la ville de Gaza le 10 août, malgré les critiques de la communauté internationale, inquiète de la crise humanitaire qui règne déjà dans l'enclave palestinienne.

L'armée israélienne, qui dit être à quelques kilomètres du centre de la ville de Gaza, a lancé ce weekend des ordres d'évacuations à destination de la population gazaoui résidant dans des tours d'habitations.

L'armée israélienne, qui affirme sans en apporter la preuve qu'elles sont utilisées par le Hamas, a démoli des tours durant le weekend alors que le groupe islamiste nie de son côté avoir utilisé les immeubles à des fins militaires et affirme que des familles de déplacés y sont logées.

Les frappes israéliennes, dont une a touché une école qui abrite des déplacés palestiniens dans le sud de la ville, ont fait dans la nuit de samedi à dimanche 14 morts, selon les autorités de santé de l'enclave.

(Version française Zhifan Liu)