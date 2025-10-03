Gaza-Le Hamas se dit prêt à libérer tous les otages israéliens, veut négocier certains points

(Actualisé tout du long, avec réaction de Trump sur Truth Social)

Le Hamas a déclaré vendredi être disposé à libérer tous les otages israéliens conformément au plan du président américain Donald Trump pour Gaza, et s'est dit prêt à entamer immédiatement des négociations pour discuter de certains détails de l'accord.

"Le mouvement annonce son accord pour la libération de tous les prisonniers de l'occupation - vivants et décédés - selon la formule d'échange incluse dans la proposition du président Trump, avec les conditions nécessaires sur le terrain pour mettre en œuvre cet échange", a dit le groupe dans un communiqué.

Donald Trump qui a avait donné au Hamas jusqu'à 22h00 GMT dimanche afin de parvenir à un accord sur son plan, a estimé sur son réseau Truth Social que le Hamas était prêt "pour une paix durable", d'après le communiqué publié par le groupe.

"Israël doit immédiatement cesser les bombardements sur Gaza afin que nous puissions libérer les otages rapidement et en toute sécurité ! Pour l'instant, cela est beaucoup trop dangereux", a ajouté le président américain.

"Nous sommes déjà en train de discuter des détails à régler", a-t-il précisé.

Le Hamas a répondu dans un communiqué au plan en 20 points de Donald Trump et réitéré son accord pour "confier l'administration de la bande de Gaza à un organisme palestinien d'indépendants (technocrates) sur la base d'un consensus national palestinien et bénéficiant du soutien des pays arabes et islamiques".

Le Hamas n’a pas précisé dans son communiqué s’il accepterait de se désarmer, une demande d’Israël et des États-Unis qu’il a déjà rejetée.

Cependant, Moussa Abou Marzouk, haut responsable du Hamas, a déclaré par la suite à la chaîne télévisée Al Jazeera que le groupe refuserait tout désarmement avant la fin de "l'occupation" israélienne.

Les questions sur l'avenir de Gaza doivent être discutées dans un cadre national palestinien global dont le Hamas fera partie, a ajouté le responsable.

Le groupe islamiste a ajouté qu'il "appréciait les efforts arabes, musulmans et internationaux, ainsi que les efforts du président américain Donald Trump, appelant à la fin de la guerre dans la bande de Gaza, à l'échange de prisonniers (et) à l'entrée immédiate de l'aide".

"Dans ce contexte, le mouvement affirme sa volonté d'entamer immédiatement, par l'intermédiaire des médiateurs, des négociations pour discuter des détails", a ajouté le groupe.

Le locataire de la Maison blanche avait déclaré mardi qu'il donnerait "trois à quatre jours" au Hamas pour accepter son plan de paix en 20 points.

Le plan de Donald Trump, présenté lundi à l'occasion d'une conférence de presse à Washington avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, prévoit notamment un cessez-le-feu, un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël, un retrait israélien progressif de Gaza et la mise en place d'un gouvernement de transition dirigé par une entité internationale.

(Nidal al-Mughrabi au Caire, Bhargav Acharya et Doina Chiacu à Washington, Andrew Mills à Doha et Michelle Nichols aux Nations unies, rédigé par Michelle Nichols et Rami Ayyub, avec Kanishka Singh, Ismail Shakil et Bhargav Acharya ; version française Benjamin Mallet et Kate Entringer)