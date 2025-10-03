Gaza-Le Hamas prêt à libérer tous les otages israéliens dans le cadre du plan Trump-communiqué

Le Hamas a annoncé vendredi avoir accepté de libérer tous les otages israéliens, vivants ou morts, selon les termes de la proposition du président américain Donald Trump pour Gaza, et s'est dit prêt à entamer immédiatement des négociations par le biais de la médiation pour discuter des détails de l'accord.
(Reportage Nidal Al Mughrabi, Yomna Ehab et Ahmed Tolba, version française Kate Entringer)
