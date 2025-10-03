 Aller au contenu principal
Gaza-Le Hamas prêt à libérer tous les otages israéliens dans le cadre du plan Trump-communiqué
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 21:52

Le Hamas a annoncé vendredi avoir accepté de libérer tous les otages israéliens, vivants ou morts, selon les termes de la proposition du président américain Donald Trump pour Gaza, et s'est dit prêt à entamer immédiatement des négociations par le biais de la médiation pour discuter des détails de l'accord.

(Reportage Nidal Al Mughrabi, Yomna Ehab et Ahmed Tolba, version française Kate Entringer)

Proche orient
Donald Trump
