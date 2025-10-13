Gaza-Le Hamas libère sept otages israéliens - responsable

Le Hamas a remis lundi sept otages israéliens au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Gaza, a déclaré un responsable impliqué dans l'opération, dans le cadre de la première phase d'un accord de cessez-le-feu avec Israël, qui doit libérer en échange des centaines de Palestiniens de ses prisons.

L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas vise à ouvrir la voie à une paix durable dans le cadre d'un plan en 20 points du président américain Donald Trump.

Donald Trump doit arriver en Israël lundi pour s'exprimer devant la Knesset, le Parlement israélien, avant de se rendre à Charm el-Cheikh, en Égypte, où se tiendra un sommet international consacré à la fin du conflit à Gaza, en présence, notamment du président Emmanuel Macron.

(Reportage Andrew Mills; rédigé par Maayan Lubell; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)