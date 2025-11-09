Gaza-Le gendre de Trump arrive en Israël pour discuter avec Netanyahu-source

L'influent gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, est arrivé dimanche en Israël pour s'entretenir avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu au sujet de la mise en œuvre du plan des Etats-Unis visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, a indiqué une source au fait du sujet.

Jared Kushner devrait rencontrer Benjamin Netanyahu lundi, a déclaré cette source sous couvert d'anonymat. La Maison blanche et le bureau du Premier ministre israélien n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

Donald Trump a annoncé en septembre un plan en 20 points pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien, qui dure depuis deux ans, en commençant par un cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre et la remise des otages détenus par le Hamas à Gaza.

Le groupe palestinien a libéré 20 otages vivants et remis les dépouilles de 24 otages depuis le 10 octobre. Quatre otages décédés sont toujours à Gaza.

La prochaine phase du cessez-le-feu devrait voir la mise en place d'une force multinationale qui prendrait progressivement le relais de l'armée israélienne pour assurer la sécurité dans l'enclave.

Un porte-parole du gouvernement israélien a déclaré dimanche qu'il n'y aurait "pas de bottes turques sur le terrain" à Gaza dans le cadre de cette force multinationale.

Interrogé sur les objections d'Israël à la présence de forces turques à Gaza, l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, Tom Barrack, a déclaré au début du mois que la Turquie y participerait.

Le vice-président américain JD Vance a pour sa part déclaré le mois dernier qu'Ankara pourrait jouer un "rôle constructif", mais que Washington n'imposerait rien à Israël en matière de présence de troupes étrangères "sur son sol".

(Reportage Alexander Cornwell, version française Benjamin Mallet)