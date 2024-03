Gaza : le Canada va cesser d'envoyer des armes vers Israël

Justin Trudeau à Varsovie le 26 février 2024. ( AFP / SERGEI GAPON )

Lundi 18 mars, le Parlement canadien avait adopté une motion non contraignante en faveur d'un "cessez-le-feu immédiat" et demandant au gouvernement de "cesser l'approbation et le transfert" d'armes à "destination d'Israël".

"La réalité sur le terrain ne nous (le) permet plus". Le Canada va ainsi cesser d'envoyer des armes vers Israël, a annoncé mardi 19 mars une source gouvernementale, après un vote non contraignant la veille des députés pour cesser le transfert d'armes à Israël actuellement en guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Le Parlement canadien avait adopté lundi une motion non contraignante en faveur d'un "cessez-le-feu immédiat" et demandant au gouvernement de "cesser l'approbation et le transfert" d'armes à "destination d'Israël". "Depuis le 7 octobre, nous n'avons approuvé que des permis pour des marchandises non létales. Et compte tenu de l'évolution rapide de la situation sur le terrain, nous n'avons approuvé aucun permis depuis le 8 janvier", avait indiqué la cheffe de la diplomatie canadienne Mélanie Joly, qui s'était rendue la semaine dernière au Moyen-Orient. Les licences de vente d'armées accordées par le Canada il y a cinq mois concernaient uniquement l'exportation d'équipements non létaux, comme des "outils de communication", a indiqué la source gouvernementale.

"Les Etats-Unis ne devraient pas fournir un sou de plus à la machine de guerre de (Benjamin) Netanyahu", selon Bernie Sanders

Tout en affirmant le droit d'Israël à se défendre, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a adopté une position de plus en plus critique à l'égard de l'opération militaire menée par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, en représailles à l'attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre. D'après Radio-Canada, Ottawa a exporté plus de 21 millions de dollars canadiens de matériel militaire vers Israël en 2022 et 26 millions en 2021, plaçant ainsi Israël parmi les 10 principales destinations des exportations d'armes canadiennes. Le chef de la diplomatie israélienne Israël Katz a qualifié de "malheureuse" la décision canadienne qui "sape le droit d'Israël de se défendre" . "L'histoire jugera durement cette décision du gouvernement canadien", a-t-il asséné dans un bref communiqué.

Aux Etats-Unis, le sénateur indépendant Bernie Sanders a lui salué sur X (ex-Twitter) la décision du Canada. "Compte tenu de la catastrophe humanitaire à Gaza, notamment de la famine généralisée et croissante, les Etats-Unis ne devraient pas fournir un sou de plus à la machine de guerre de (Benjamin) Netanyahu", le chef du gouvernement israélien, a-t-il commenté.

La question de la livraison d'armes à Israël a déclenché des poursuites judiciaires dans plusieurs pays dans le monde. Au Canada, une coalition d'avocats et de citoyens d'origine palestinienne a déposé début mars une plainte contre le gouvernement pour suspendre les exportations d'armes vers Israël, en l'accusant de violer le droit international mais aussi son droit interne.