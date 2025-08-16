Gaza-L'armée israélienne va déplacer des Gazaouïs dans le sud de l'enclave-porte-parole

L'armée israélienne fournira aux habitants de Gaza présents dans des zones de combats des tentes et d'autres équipements à partir de dimanche avant de les déplacer vers le sud de l'enclave, a déclaré samedi le porte-parole militaire Avichay Adraee.

Cette décision intervient quelques jours après qu'Israël a annoncé son intention de lancer une nouvelle offensive pour prendre le contrôle du nord de la ville de Gaza, le plus grand centre urbain de l'enclave.

Cette annonce a suscité l'inquiétude de la communauté internationale quant au sort de la bande de Gaza, où vivent environ 2,2 millions de personnes.

Le matériel sera transféré via le point de passage israélien de Kerem Shalom par les Nations unies et d'autres organisations humanitaires internationales après avoir été minutieusement inspecté par le personnel du ministère de la Défense, a ajouté Avichay Adraee dans un message publié sur X.

Interrogé afin de savoir si ces préparatifs faisaient partie du plan Israélien pour prendre le contrôle du nord de la ville de Gaza, le Cogat, l'agence militaire israélienne chargée de l’administration civile des territoires palestiniens, n'a pas répondu dans l'immédiat.

La prise de contrôle de la ville, qui compte environ un million de Palestiniens, complique les efforts de cessez-le-feu visant à mettre fin à une guerre qui dure depuis près de deux ans.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Israël n'avait pas d'autre choix que de vaincre le Hamas, car le groupe palestinien refuse de déposer les armes.

Le Hamas a déclaré qu'il refuserait tout désarmement tant qu'un État palestinien indépendant n'aurait pas été créé.

Israël contrôle déjà environ 75% de la bande de Gaza.

(Enas Alashray au Caire, rédigé par Ahmed Elimam, Enas Alashray et Nayera Abdallah ; version française Kate Entringer)