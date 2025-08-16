 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gaza-L'armée israélienne va déplacer des Gazaouïs dans le sud de l'enclave-porte-parole
information fournie par Reuters 16/08/2025 à 20:27

L'armée israélienne fournira aux habitants de Gaza présents dans des zones de combats des tentes et d'autres équipements à partir de dimanche avant de les déplacer vers le sud de l'enclave, a déclaré samedi le porte-parole militaire Avichay Adraee.

Cette décision intervient quelques jours après qu'Israël a annoncé son intention de lancer une nouvelle offensive pour prendre le contrôle du nord de la ville de Gaza, le plus grand centre urbain de l'enclave.

Cette annonce a suscité l'inquiétude de la communauté internationale quant au sort de la bande de Gaza, où vivent environ 2,2 millions de personnes.

Le matériel sera transféré via le point de passage israélien de Kerem Shalom par les Nations unies et d'autres organisations humanitaires internationales après avoir été minutieusement inspecté par le personnel du ministère de la Défense, a ajouté Avichay Adraee dans un message publié sur X.

Interrogé afin de savoir si ces préparatifs faisaient partie du plan Israélien pour prendre le contrôle du nord de la ville de Gaza, le Cogat, l'agence militaire israélienne chargée de l’administration civile des territoires palestiniens, n'a pas répondu dans l'immédiat.

La prise de contrôle de la ville, qui compte environ un million de Palestiniens, complique les efforts de cessez-le-feu visant à mettre fin à une guerre qui dure depuis près de deux ans.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Israël n'avait pas d'autre choix que de vaincre le Hamas, car le groupe palestinien refuse de déposer les armes.

Le Hamas a déclaré qu'il refuserait tout désarmement tant qu'un État palestinien indépendant n'aurait pas été créé.

Israël contrôle déjà environ 75% de la bande de Gaza.

(Enas Alashray au Caire, rédigé par Ahmed Elimam, Enas Alashray et Nayera Abdallah ; version française Kate Entringer)

Proche orient
Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
    En Ukraine, des habitants consternés après le sommet Trump-Poutine
    information fournie par Reuters 16.08.2025 19:58 

    par Yurii Kovalenko et Serhiy Chalyi Des Ukrainiens ont exprimé leur colère et leur frustration samedi au lendemain d'un sommet très attendu entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui s'est conclu sans accord sur un cessez-le-feu, et après l'accueil fait au président ... Lire la suite

  • Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage, en Alaska, le 15 août 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    N'ayant pu l'obtenir, Trump renonce à un cessez-le-feu en Ukraine
    information fournie par AFP 16.08.2025 19:48 

    Donald Trump a abandonné samedi toute exigence d'un cessez-le-feu préalable en Ukraine, prônant désormais un "accord de paix" pour mettre fin au conflit meurtrier, un revirement majeur après sa rencontre avec Vladimir Poutine sans résultat concret apparent. Le ... Lire la suite

  • Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage, en Alaska, le 15 août 2025 ( AFP / Drew ANGERER )
    En Alaska, Trump se fait voler la vedette par Poutine
    information fournie par AFP 16.08.2025 18:35 

    Il assurait avant la rencontre qu'avec lui, Vladimir Poutine "ne ferait pas le malin". Mais vendredi Donald Trump, habitué à dominer toute rencontre bilatérale, a laissé le devant de la scène au président russe. "Pour un homme doté d'un tel sens du spectacle, Trump, ... Lire la suite

  • Alaska: des manifestants pro-Ukraine dénoncent l'accueil d'un "criminel de guerre"
    Alaska: des manifestants pro-Ukraine dénoncent l'accueil d'un "criminel de guerre"
    information fournie par AFP Video 16.08.2025 17:56 

    Des manifestants en soutien à l'Ukraine tiennent des drapeaux et des banderoles alors qu'ils se réunissent à Anchorage, en Alaska, tandis que le président américain Donald Trump mène un sommet à haut risque avec son homologue russe, Vladimir Poutine.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank