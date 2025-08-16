Gaza-L'armée israélienne va déplacer des Gazaouïs dans le sud de l'enclave-porte-parole

(Actualisé avec refus de commenter de l'armée, ministre de la Défense §7, détails et contexte)

L'armée israélienne fournira aux habitants de Gaza présents dans des zones de combats des tentes et d'autres équipements à partir de dimanche avant de les déplacer vers le sud de l'enclave, a déclaré samedi le porte-parole militaire Avichay Adraee.

Cette décision intervient quelques jours après qu'Israël a annoncé son intention de lancer une nouvelle offensive pour prendre le contrôle du nord de la ville de Gaza, le plus grand centre urbain de l'enclave.

Cette annonce a suscité l'inquiétude de la communauté internationale quant au sort de la bande de Gaza, où vivent environ 2,2 millions de personnes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche qu'avant de lancer l'offensive, la population civile serait évacuée vers ce qu'il a décrit comme des "zones sûres" de la ville de Gaza, qu'il a qualifiée de dernier bastion du Hamas.

Le matériel sera transféré via le point de passage israélien de Kerem Shalom par les Nations unies et d'autres organisations humanitaires internationales après avoir été minutieusement inspecté par le personnel du ministère de la Défense, a ajouté Avichay Adraee dans un message publié sur X.

L'armée a refusé de commenter lorsqu'on lui a demandé si les équipements étaient destinés à la population de la ville de Gaza, estimée à environ un million de personnes actuellement, et si le site vers lequel ils seraient relocalisés dans le sud de Gaza serait la zone de Rafah, qui borde l'Egypte.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré samedi que les plans de la nouvelle offensive étaient encore en cours d'élaboration.

Cependant, les forces israéliennes ont déjà intensifié leurs opérations aux abords de la ville de Gaza au cours de la semaine écoulée. Les habitants des quartiers de Zeitoun et de Chejaia ont signalé d'intenses tirs aériens et de chars israéliens qui ont détruit de nombreuses maisons.

L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir lancé une nouvelle opération à Zeitoun pour localiser des explosifs, détruire des tunnels et tuer des combattants.

Israël contrôle déjà environ 75% de la bande de Gaza.

(Enas Alashray au Caire, rédigé par Ahmed Elimam, Enas Alashray et Nayera Abdallah ; version française Kate Entringer)